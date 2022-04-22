Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), trời rải vận may, tiền tài dư dả, 3 con giáp khởi phát công danh, hanh thông thời mệnh, phúc khí khắp nhà, hỷ sự ngập lối

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 01:07

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc trời, ăn nên làm ra, có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần sự nghiệp lên hương, công danh ngời sáng. Con giáp gặp nhiều may mắn trong bước đường công danh và đạt được những thành công nhất định. Bên cạnh đó, bạn biết cách tận dụng thế mạnh của mình để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục đã định

Đường tình duyên của con giáp may mắn có nhiều khởi sắc hơn. Các mối quan hệ của bạn đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được đối tượng phù hợp nhưng có nhiều người theo đuổi. Bản mệnh hãy cẩn thận đưa ra lựa chọn phù hợp nhé.

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Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần sự nghiệp lên hương, công danh ngời sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ. Nếu là người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ làm ăn tấn tới, bắt được tốt các cơ hội tiến thân trong công việc. Còn nếu là người làm công ăn lương thì bản mệnh được cấp trên tin tưởng, đề bạc lên những vị trí cao hơn. 

Vận trình tài lộc vô cùng vượng sắc. Con giáp được Cát Tinh che chở, mang tới nhiều tin vui tới tấp, không cần phải lo lắng điều gì. Nhìn chung, vận trình những ngày sắp tới của bạn không có gì đáng ngại. 

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Trong 2 ngày cuối tuần, vận trình của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Quý nhân tiếp thêm động lực cho con giáp vươn tới thành công. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay vào việc còn dang dở hay mở rộng quy mô làm ăn, khởi nghiệp. Hãy tận dụng thời cơ để tiền đẻ ra tiền.

Vận trình tình cảm êm ấm. Con giáp có khá nhiều cơ hội để kiếm được người thương. Nhưng bản mệnh không nên quá kén chọn mà hãy mở lòng mới có thể đón nhận hạnh phúc.

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Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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