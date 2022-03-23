Tử vi từ đây đến cuối tuần: Tài lộc trải rộng, vận mệnh hanh thông, 3 con giáp mặc sức kiếm tiền, gom góp may mắn, tận hưởng vô vàn ưu ái trời ban

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 18:30

Tử vi từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, sự nghiệp đi lên, có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian từ đây đến cuối tuần nhận được nhiều tài lộc. Bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Dưới sự phù hộ của ơn trên, bản mệnh tràn đầy năng lượng, thỏa sức sáng tạo và tìm được cơ hội đổi đời.

Đường tình duyên của con giáp cũng trở nên vượng sắc. Thông quan mai mối, con giáp gặp được đối tượng hợp ý, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

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Người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian từ đây đến cuối tuần nhận được nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ đây tới cuối tuần, người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng tài lộc. Công việc khởi sắc, con giáp yên tâm làm việc, tự tin đưa ra những quyết định quan trọng. Tài lộc khá ổn định, bạn kiếm được khá nhiều tiền bạc trong thời gian này nhờ vào các kế hoạch thành công rực rỡ. Con giáp thỏa sức chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Vận trình tình duyên của con giáp khởi sắc. Hợi được khuyên là hãy trân trọng người trước mắt, đừng tham lam, đứng núi này trông núi nọ.

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Từ đây tới cuối tuần, người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ đây tới cuối tuần được Cát Tinh dẫn đường, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp được tạo cơ hội thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ để có sự trở mình ngoạn mục trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn phát triển tốt đẹp. Bạn và người ấy đang tận hưởng cảm giác lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu. Dự đoán, một cái kết đẹp sẽ đến với cặp đôi trong tương lai gần.

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Người tuổi Dậu từ đây tới cuối tuần được Cát Tinh dẫn đường, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chủ mang tính tham khảo.

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