Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền tài rực rỡ, tuổi Mão có điềm báo xấu về mọi mặt

Tâm linh - Tử vi 08/10/2019 11:49

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Sửu tiền tài rực rỡ, công danh hanh thông. Tuổi Mão có điềm báo xấu về tình duyên và công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của 12 con giáp nói lên được vận trình dữ lành để bản mệnh lường trước được khó khăn mà tìm cách phòng tránh.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Tý

Tý gặp khó khăn trong công việc. Bạn có thể bị mất chức, mất việc vì sự mất tập trung, chậm trễ công việc của mình. Những sai lầm của bạn khiến cấp trên vô cùng tức giận. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tệ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống thường ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu tu ngay 9/10/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Sửu có tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, dường như Sửu đã trút bỏ được áp lực công việc. Những việc bạn làm bắt đầu ổn định, không xảy ra nhiều rắc rối. Trong ngày thứ Tư, Sửu có thể sẽ trúng thưởng, thăng chức, đạt được khá nhiều thành tựu trở thành tâm điểm ngưỡng mộ của nhiều người.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Dần

Dần thật thà nên dễ bị lừa gạt tiền bạc. Những người làm kinh doanh dễ tin người nên thường gặp khá nhiều rắc rối trong việc chọn đối tượng hợp tác. Nếu quá hiền lành, bạn sẽ mất tiền và lòng tự trọng. Vì vậy hãy thay đổi để không bị ai ăn hiếp, bắt nạt.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Mão

tu vi thu tu ngay 9/10/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Mão có vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có vận trình không hanh thông. Bạn nhận được nhiều điềm báo xấu, tiểu nhân luôn rình rập hãm hại gây tổn thất trong công việc. Nếu không mạnh mẽ loại bỏ những người đó, có thể vận trình của bạn sẽ tệ hại hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Thìn

Trong tình yêu, Thìn bị phản bội, có kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ của bạn bị rạn nứt. Trong công việc, có nhiều người đứng sau giật dây khiến vận trình của bạn không được hanh thông. Thìn mưu sự chuyện gì cũng không được như ý muốn. Thậm chí còn gây thêm nhiều phiền phức cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 9/10/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Tỵ được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ trở nên nhiệt tình hơn trong công việc. Nhờ vậy mà bạn được mọi người yêu thương, quý trọng. Nếu cứ giữ thái độ này bạn sẽ sớm nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên có lẽ bạn đang thiếu đi niềm tin vào bản thân. Hãy thay đổi suy nghĩ, tư duy của mình để bắt kịp xu hướng trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có cơ hội gặp gỡ nhiều người tốt nên sẽ học hỏi được khá nhiều điều bổ ích. Đây là cơ hội tốt để bạn tiến bộ hơn trong công việc. Hãy tận dụng để được cấp trên, đồng nghiệp công nhận tài năng của mình. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của bạn không mấy khởi sắc, có kẻ thứ ba xuất hiện nên mối quan hệ dần lạnh nhạt.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu tu ngay 9/10/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi đón nhận nhiều tin không vui về công việc, học tập. Nếu mắc lỗi lầm gì đó, bạn hãy nhận và sửa sai, đừng cố chấp đổ lỗi cho người khác. Bởi đây đang là thời điểm cấp trên đánh giá thái độ cũng như cách làm việc của bạn. Đừng gây mất ấn tượng trong mắt cấp trên và đồng nghiệp của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Thân

Dù có bất cứ khó khăn gì, Thân cũng nhanh chóng vượt qua hoặc giải quyết một cách êm đẹp. Bạn không sợ bất cứ ai cản đường, hãm hại mình. Bởi bạn là con giáp thông minh nên chuyện gì cũng có thể lường trước được. Nhờ vậy mà Thân có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Dậu

Công việc của Dậu có trắc trở và khó khăn liên tục xảy ra. Có nhiều điềm báo không tốt về vận trình của bạn trong ngày thứ Tư. Những dự án ấp ủ bấy lâu nay không có cơ hội thực hiện nên tâm trạng vô cùng tệ.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Tuất

tu vi thu tu ngay 9/10/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Tuất được đồng nghiệp yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nhiệt tình, hòa đồng nên được đồng nghiệp, cấp trên yêu quý. Ngày thứ Tư của bạn khá suôn sẻ, vận trình ở mức ổn định. Bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình nên tâm trạng tốt hơn, không còn buồn rầu, lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tử vi thứ Tư ngày 9/10/2019 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi không được thuận lợi, bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Có người cậy quyền cao chức trọng tìm cách hạ bệ bạn. Họ luôn tìm cách nói xấu bạn với cấp trên. Lời khuyên cho Hợi là nên giữ bình tĩnh, đừng gây tranh cãi, xích mích, tốt nhất là nên im lặng dĩ hòa vi quý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp hễ tăng thêm 1kg, tiền đổ về gấp 10 lần, đếm mỏi tay trong 2 tuần tới

Top con giáp hễ tăng thêm 1kg, tiền đổ về gấp 10 lần, đếm mỏi tay trong 2 tuần tới

Dưới đây là những con giáp giàu nhất, càng tăng cân càng có tiền đếm mỏi tay, tha hồ tiêu xài, dư dả mua đất, mua nhà trong 2 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thông minh tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo