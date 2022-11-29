Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Dậu có trời cao chỉ bảo nên sự nghiệp đại thành, giàu sang bất chấp, đổi đời lên hương, Dần - Mùi xui xẻo bủa vây, làm đâu hư đó, tiền mất tật mang

Tài lộc dư dả nhưng bản mệnh đừng vì thế mà có tâm lý ỷ lại, lười lao động vì chỉ có khi chăm chỉ làm việc bạn mới có cơ hội phát triển bản thân, khám phá chính mình và tăng tài sản, còn thực tế tiền có bao nhiêu cũng có ngày tiêu hết.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của 12 con giáp có nói, Thực Thần mang tới cho người tuổi Tý những cơ hội cải thiện thu nhập. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc, những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Theo tử vi 12 con giáp, lại thêm Kiếp Tài đe dọa, tài lộc chẳng những không có khoản thu về mà còn có nguy cơ thất thoát rất lớn vì sự chủ quan của con giáp này. Tuổi Sửu đang suy nghĩ quá đơn giản, dốc tiền đầu tư cho người không đáng tin cậy, bị lợi dụng lúc nào cũng chẳng hay.

Cục diện Tương Xung có thể là nguyên nhân gây nên sóng gió cho vận trình thứ Tư ngày 30/11/2022 của người tuổi Sửu. Công việc nhiều trục trặc, kết quả không như mong đợi khiến tâm tình bản mệnh bị đè nén, rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người không cùng quan điểm.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022, vân trình tuổi Dần lâm Kiếp Tài nên có điềm tranh chấp làm ăn, bị hụt lương hoặc có tiểu nhân dòm ngó. Đi làm hay nghi ngờ lẫn nhau, vẫn chưa thể tin tưởng đồng nghiệp vì bạn sợ họ có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.

Vận tài lộc của tuổi Dần không tốt vì lâm Tương Phá cục. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022, tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Đường tài lộc của tuổi Mão hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Theo tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022, tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 dự đoán, người tuổi Thìn khi đi làm hãy tránh xa các cuộc cãi vã, không dây dưa với người có quyền hành lớn. Làm ăn tự do cũng không tránh được rủi ro, dễ có tiểu nhân ghen ăn tức ở dòm ngó, buôn bán không đắt hàng.

Tiền bạc chật vật, sáng mở mắt là đối diện với tờ hóa đơn tiền phòng, tiền điện, tiền nước, bao nhiêu khoản ập lên đầu. Lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền trả nợ, thoát cảnh vất vả, số lúc nào cũng phải lo nghĩ, thực sự rất áp lực.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của 12 con giáp, quý nhân tam hội sẽ mang đến không ít tin vui cho tuổi Tỵ. Công việc khởi sắc, chuyện hợp tác mang lại khá nhiều lợi ích. Con giáp này nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người và mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Thêm sự góp mặt của cát thần nữa thì đây quả là ngày may mắn với tuổi Tỵ. Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang tin vui tiền bạc đến cho con giáp này. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, những khoản tiền không hề nhỏ cứ liên tiếp chảy về túi.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 cho biết, người tuổi Ngọ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn do vận trình tài lộc trong ngày đang có dấu hiệu tăng tiến. Ngoài ra các mối quan hệ của con giáp này cũng đang trong giai đoạn ổn định, có xu hướng tiến triển tốt đẹp hơn.

Nhìn chung bản mệnh sẽ có một ngày khá may mắn, nhất là người đầu tư kinh doanh thu được lợi nhuận cao, nên mạnh dạn tiến hành càng sớm càng tốt. Song hãy luôn đi theo đường chính ngạch, có sự hỗ trợ lẫn nhau chứ đừng bất chấp mọi thủ đoạn để hạ bệ người khác để nâng mình lên.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 cho biết, người tuổi Ngọ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn do vận trình tài lộc trong ngày đang có dấu hiệu tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có vận trình thứ Tư ngày 30/11/2022i hung vận lấn át cát vận, xui xẻo bủa vây. Kẻ tiểu nhân đang rình rập, âm mưu hãm hại, ném đá giấu tay, không để cho bản mệnh hoàn thành công việc như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, dù tuổi Mùi đã cố gắng rất nhiều nhưng vận trình sự nghiệp của bạn vẫn chẳng được suôn sẻ như bình thường, bao gánh nặng đặt lên đôi vai bạn khiến cho bạn dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào. Hãy hỏi xin giúp đỡ từ người bên cạnh xem sao nhé, lúc khó khăn cũng là lúc nhìn ra ai là bạn, ai là bè với mình.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 cho hay, tuổi Thân quá vô tư, xuề xòa nên cần thận trọng với những ánh mắt đố kỵ của những người xung quanh. Con giáp này tin lầm người, cũng nuôi lòng tham khi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ rằng có nhiều chuyện nguy hiểm ẩn chứa phía sau, đâu có tiền nào từ trên trời rơi xuống cơ chứ.

Về phương diện tài lộc, con giáp tuổi Thân cần phải cẩn thận kẻo mất tiền oan. Có những người chỉ muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình mà thôi. Tuổi Thân chớ nên nghĩ rằng có thể dùng tiền để mua lấy bạn bè cho mình nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Dậu

Tử 12 con giáp cho hay vào thứ Tư ngày 30/11/2022 này, tuổi Dậu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp tuổi Dậu cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Tử 12 con giáp cho hay vào thứ Tư ngày 30/11/2022 này, tuổi Dậu đón nhận vận may tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Tuất

Lục Xung xuất hiện dự báo có xung đột không mong muốn, có thể là giữa tuổi Tuất với người thân. Sau khi đã giải quyết hoàn toàn, con giáp này nên để mâu thuẫn giữa đôi bên đi vào quá khứ.

Trong ngày ngũ hành Hỏa Thủy xung khắc dự báo về phương diện sức khỏe của bản mệnh không được tốt, có thể có những biểu hiện từ trước đó nhưng vì không để ý và quan sát cơ thể mình để đi thăm khám sớm. Chớ nên chủ quan nếu con giáp này không muốn bệnh tình của mình càng nặng thêm.

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 30/11/2022 cho biết, người tuổi Hợi được cục diện nhị hợp che chở mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Mọi khó khăn đã được đẩy lùi, chỉ cần con giáp tuổi Hợi luôn vững tin vào bản thân và đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển tìm đến với mình, đích đến thành công sẽ ngày càng gần con giáp này hơn rồi đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.