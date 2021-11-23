Tử vi thứ Tư ngày 24/11/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ được bề trên che chở, đón ngày rực rỡ, Dần - Thân rạn nứt tình cảm, sự nghiệp đi xuống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Thiên Ấn che chở cho người tuổi Tý trong thứ tư này để con đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang. Con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá.

Mối quan hệ của bạn và nửa kia gặp không ít sóng gió trong ngày hôm nay. Người ấy có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến tranh cãi, chiến tranh lạnh với bạn trong khi rõ ràng bạn không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

Cục diện Tam Hợp là cát tinh chiếu mệnh cho người tuổi Sửu trong hôm nay. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến. Vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó.

Lại thêm Thiên Tài lại là dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Tuổi Dần

Ngày Tỵ Dần Tương Hại cho thấy những vết nứt rạn đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi Dần. Mối quan hệ của hai bạn có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì vừa đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền của những chú Hổ đang rất lớn. Hôm nay bạn khó mà giữ được đầu óc sáng suốt gì trong vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tốt nhất nên cân nhắc kĩ trước khi đem tiền đầu tư vào đâu hay mua sắm thứ gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên xuất hiện là điềm báo có những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ khiến người tuổi Mão muốn làm gì cũng không yên. Bạn cảm thấy khó chịu vô cùng khi công việc không suôn sẻ, làm gì cũng bị cản đường, dễ sai sót, hỏng việc. Đồng nghiệp không hiểu ý, việc hợp tác trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong lúc này, chớ nên để những vướng bận đó làm rối trí vì nếu không xử sự khéo léo, những chú Mèo rất dễ vướng vào những phi vụ rắc rối chốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể, tốt nhất hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi.

Tuổi Thìn

Chính Tài xuất hiện trong tử vi thứ tư này của người tuổi Thìn đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Tuổi Tỵ

Dưới tác động của Thương Quan, người tuổi Tỵ luôn trong tâm trạng bất an, khó lòng giữ được sự tập trung để làm việc cho thật tốt trong hôm nay.

Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi. Thậm chí, cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần phải nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu được ý đối phương, bởi chính tiếng lòng của cả hai người đã hòa quyện với nhau, đôi trái tim cùng chung nhịp đập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi thứ Tư của người tuổi Ngọ cho thấy hôm nay là một ngày rực rỡ với con giáp này. Thực Thần đem tới cho bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Người làm kinh doanh có một ngày an nhàn bởi hàng hóa bán chạy mà không cần phải tất bật ngược xuôi vất vả. Nhân cơ hội này bạn có thể tính toán mở rộng thị trường, đa dạng hàng hóa nhưng luôn phải giữ uy tín và chất lượng sản phẩm để gây dựng thương hiệu cho mình.

Tuổi Mùi

Thiên Tài soi sáng cho người tuổi Mùi trên con đường tìm kiếm tài lộc, đặc biệt là người theo nghiệp buôn bán. Tất cả là nhờ khả năng quyết đoán, đón đầu xu hướng, bắt kịp thị trường. Không phải ai cũng chấp nhận rủi ro tốt như bạn, thế nên thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay khá suôn sẻ. Nhân cơ hội này, bạn có thể đẩy nhanh tiến độ, tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu. Bạn nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Thân

Tỵ Thân Tương Phá gây ra những tác động xấu nhắc nhở người tuổi Thân phải hết sức cẩn thận trong công việc vào ngày hôm nay. Có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu, lần này sẽ thừa cơ bạn sơ suất để ném đá giấu tay, gây ra những bất lợi trên con đường sự nghiệp của bạn.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng. Chính Quan xuất hiện sẽ mang đến cho những chú Khỉ những tín hiệu tốt để sớm tìm ra lối thoát cho thế bế tắc hiện tại. Nhưng trước đó bạn cần phải nỗ lực không ngừng chứ không được có tư tưởng buông xuôi, mặc kệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bản mệnh thường xuyên được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

Tuy nhiên, công việc của bạn lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm. Thiên Quan báo tin xấu, mệnh chủ cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi. Dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của bản thân không làm điều gì hổ thẹn nhưng tin đồn bất lợi vẫn khiến bạn rất khó chịu.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc trong ngày được Chính Tài soi rọi. Khó khăn tài chính trước đó gần như được tháo gỡ toàn bộ, tuy nhiên bạn nên tận dụng thời gian này để chi tiêu hợp lý chứ đừng vội tiêu xài hoang phí khi đang rủng rỉnh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra khúc mắc.

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Tương Xung khiến vận trình ngày hôm nay của người tuổi Hợi nhiều gian nan, trắc trở. Dù tiến hành công việc gì cũng dễ gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối. Chính vì thế, trong ngày này, bản mệnh nên hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Tuy nhiên, có Chính Ấn giúp sức, con giáp này không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm vượt qua. Bạn có thể đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách nữa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.