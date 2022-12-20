Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của 12 con giáp: Mão - Hợi có thần may mắn soi đường nên công việc suôn sẻ, tài lộc nở rộ, tiền chất đầy nhà, Sửu - Tỵ bị tiểu nhân chơi xấu, công danh thụt lùi, xui xẻo vô cùng

Tinh thần trách nhiệm cao là điều mà tuổi Tý được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Con giáp này cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa. Hãy tạo thêm động lực làm việc cho chính mình. Có như vậy, con đường thăng tiến của bản mệnh sẽ ngày càng rộng mở.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý có cát tinh trợ mệnh nên sẽ đón nhận một ngày với công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp, điềm báo họa phá tài, mất tiền mất của có thể khiến tuổi Sửu rơi vào cảnh khốn đốn. Lúc này, tốt nhất không nên tham gia vào các dự án đầu tư có phần mạo hiểm, mà hãy để dành cho những cơ hội có tính an toàn, chắc chắn hơn.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày thứ Tư ngày 21/12/2022 diễn ra tương đối vất vả. Tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội tiếp cận. Khi có nhiều vấn đề rắc rối cùng phát sinh một lúc thì dễ tạo cho người tuổi Sửu cảm giác bối rối, bế tắc.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong thứ Tư ngày 21/12/202, đường tài lộc của tuổi Dần có nhiều tin vui, khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bản mệnh hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu con giáp này nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 cho hay, hôm nay là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Tư này cũng là ngày mà tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 cho hay, hôm nay là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Thìn

Vận trình thứ Tư ngày 21/12/2022 đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Thìn. Chắc hẳn lãnh đạo đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng của bạn trong suốt khoảng thời gian qua và dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Cùng với đó, để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, Thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 kéo theo họa tiểu nhân đến quấy phá, công việc của tuổi Tỵ vì thế mà cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Con giáp này cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được.

Đúng là ban đầu kẻ tiểu nhân kia chẳng hề có ý xấu với con giáp này, nhưng khi nhìn thấy những gì tuổi Tỵ đang có thì lại sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà muốn cướp lấy. Nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy, bản mệnh có thể tự tay đổ công sức vất vả bấy lâu của mình xuống sông xuống biển.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của 12 con giáp, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Ngọ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay tuổi Ngọ có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của 12 con giáp, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Ngọ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022, Kiếp Tài soi chiếu vận trình tài lộc, tuổi Mùi dù mới có nguồn thu cũng phải cẩn thận nếu không tiền vừa vào túi đã đi ra. Đây cũng là lúc con giáp tuổi Mùi nên dần dần thắt chặt việc chi tiêu của mình. Người tuổi Mùi còn còn được nhắc nhở đi đâu làm gì cũng cần phải cẩn thận, chú ý đề phòng làm rơi hay để quên đồ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Mùi sẽ không có được một ngày như ý. Công việc trong thời gian tới sẽ rất bận rộn khiến cho con giáp này vội vàng và có thể mắc sai lầm. Đánh giá về vấn đề này cũng không hề nhẹ nhàng khiến tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề. Hãy tập trung hơn rồi mới nên nghĩ đến các vấn đề khác.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của 12 con giáp dự báo, tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Thân thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Thân khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022, cục diện tương phá là điềm báo cho biết có kẻ tiểu nhân xuất hiện trong vận trình của tuổi Dậu. Con giáp này sẽ có một ngày làm việc khó khăn, suy nghĩ quá nhiều, cứ lo lắng cho người này người khác rồi lại buồn tủi phận mình khi bị hiểu lầm vô căn cứ.

Lại thêm hung tinh ngáng trở, tuổi Dậu dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm khi có kẻ tìm cách phá bản mệnh cho bằng được. Điều đó khiến bản mệnh phải tìm cách để sửa sai những việc mình đã gây ra, song tiền bạc mất đi thì chẳng thể lấy lại được.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022, cục diện tương phá là điềm báo cho biết có kẻ tiểu nhân xuất hiện trong vận trình của tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 dự đoán, cục diện Thìn Tuất Tương Xung là lời cảnh báo người tuổi Tuất chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích trong hôm nay kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ. Càng là người xa lạ thì bạn lại càng phải cố giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro cho bản thân vì họa vạ miệng.

Vận trình tình cảm cũng chẳng khá hơn, gây ra nhiều xung đột trong đời sống vợ chồng. Khi không có sự lắng nghe và bao dung thì dù cho tình yêu có lớn tới đâu cũng khó mà cứu vãn được tình trạng hiện tại.

Tử vi thứ Tư ngày 21/12/2022 của tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng trong thứ Tư ngày 21/12/2022, sự xuất hiện của cục diện tam hợp trong ngày hôm nay báo hiệu tuổi Hợi sẽ đón nhận một ngày may mắn đủ đường khi chẳng những tài lộc rất rủng rỉnh mà tình duyên cũng vượng sắc.

Đường tài lộc ổn định vững vàng điều đó giúp cho con giáp tuổi Hợi luôn cảm thấy vô cùng an tâm. Bản mệnh có thu nhập từ công việc chính, không phải lo lắng về những vấn đề cơm áo gạo tiền thường nhật.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.