Tử vi thứ Tư ngày 20/9/2023 của 12 con giáp: Dần tài vận dồi dào, Tý quý nhân không mời mà đến, Thìn cuộc sống thăng hoa viên mãn

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày 20/9/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 9 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, tuổi Tý không cần phải quá lo lắng về vận trình trong ngày, mọi việc gần như đều diễn ra theo cách mong muốn. Con giáp này có nguồn năng lượng dồi dào nên cống hiến không ngừng cho công việc.

Nhờ sự quyết đoán mà tuổi Tý giành được thành công trong những việc mình làm. Bản mệnh biết những gì mình lựa chọn là đúng và làm hết sức mình để chứng minh với mọi người. Có vẻ như việc đặt ra một lộ trình tương lai cụ thể đã giúp con giáp này đi đúng hướng hơn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh giữ ở mức bình ổn. Dù tâm trạng con giáp này đôi khi còn có phần gắt gỏng, dễ sinh ra cáu kỉnh nhưng đôi bên nhanh chóng hòa giải, mọi hiểu nhầm được xóa bỏ, tình cảm càng thêm gắn bó.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn quyết đoán trong công danh, không để ai làm tổn hại về công việc hiện tại.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc đang được rộng mở, trong lúc làm việc bạn cực lì quyết đoán.

Tình cảm: Tình cảm giúp bạn tạo nên gắn kết với đối phương, cả hai thường ở cạnh nhau những lúc khó khăn.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần trở nên tốt lên, tài lộc cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Thường mỏi vai gáy, cố gắng thư giãn cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.