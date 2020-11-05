Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu mất chức, tuổi Hợi tài chính tăng dần đều

Tâm linh - Tử vi 05/11/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của 12 con giáp, tuổi Dậu mất chức, giảm lương. Tuổi Hợi tài chính tăng lên đều đều khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thoát nghèo thoát nạn trong nháy mắt. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh nên chuyện tiền bạc không lo nghèo khổ. Tài chính tăng lên vượng phát, cứ hết rồi lại đầy tha hồ tiêu xài không hết. Chuyện tình cảm của người độc thân có nhiều thời gian tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 6/11/2020 cua 12 con giáp 1
Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Sửu đánh bại tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có khả năng hạ gục hết những tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến của mình. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao, cấp trên có cái nhìn ấn tượng sâu sắc hơn về bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để thăng tiến lên vị trí như mình mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần gánh nợ ngập đầu, trả hoài không hết. Bạn bị hãm hại nên công việc gặp nhiều trục trặc, có nhiều xích mích với đồng nghiệp. Cấp trên có cái nhìn không mấy thiện cảm vì bạn không tập trung trong công việc, gây ra nhiều sai lầm lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Mão

Mão nên chú tâm làm việc, đừng mang chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Trong thời điểm này, bạn nên tận dụng nhiều cơ hội kiếm tiền, chăm chỉ làm việc để được đánh giá cao. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều cơ hội thoát ế, tìm được tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 6/11/2020 cua 12 con giáp 2
Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Thìn mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gây ra nhiều sai lầm trong công việc khiến cấp trên có cái nhìn không ấn tượng về bạn. Trong ngày, bạn làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn, liên tục gặp nhiều trục trặc. Bạn nên nói đúng sự thật, đừng bao giờ thêm thắt chuyện của thiên hạ mà chuốc họa vào thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có chuyện tiền bạc ở mức ổn định, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không lo túng thiếu. Bạn được cấp trên trọng dụng, tiền lương thưởng tăng lên đều đều. Số tài khoản ngân hàng đỏ rực, cứ hết rồi lại đầy. Những chuyện bạn làm điều đạt được thành tựu hơn những gì bản thân dự định.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có tài giao tiếp cực đỉnh nên được nhiều người yêu mến. Bạn nói chuyện duyên dáng nên trúng nhiều hợp đồng lớn khiến ai cũng nể phục. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều cải thiện, không còn gặp nhiều xích mích, bất đồng quan điểm như trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 6/11/2020 cua 12 con giáp 3
Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Mùi không có nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi không có nhiều khó khăn trong ngày nhưng tiền bạc của bạn không mấy vượng sắc. Bạn tiêu xài quá hoang phí nên làm một tiêu mười, phải vay mượn mới đủ trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng ở mức trung bình, không có quá nhiều chuyện xấu xảy ra.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Thân

Tử vi ngày của 12 con giáp, Thân may mắn chạm đỉnh, hốt trọn lộc lớn trời ban. Bạn ít khi gặp chuyện buồn, tiền bạc cũng ở mức ổn định, không thất thoát nhiều. Những việc bạn làm đều được cấp trên công nhận, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình nên vận trình khá hanh thông.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu mất chức, công việc gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này. Bạn không tập trung làm việc nên gặp khá nhiều rắc rối, tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại bạn. Trong công việc, bạn mắc nhiều sai sót nên bị giáng chức, lương bổng cũng cắt giảm mạnh.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất bị khiển trách vì không tập trung vào giải quyết công việc. Bạn luôn bị chuyện cá nhân làm phiền gây ra nhiều xích mích, sai sót khiến cấp trên không mấy thiện cảm. Điều này còn khiến vận trình của bạn xảy ra nhiều trục trặc, con đường thăng tiến bị ngăn chặn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 6/11/2020 cua 12 con giáp 4
Tử vi thứ Sáu ngày 6/11/2020 của tuổi Hợi hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nằm không hưởng phúc, tiền bạc chạm đỉnh, tiêu hoài không hết. Bạn còn được cấp trên, đồng nghiệp khen ngợi hết lời. Công việc ổn định, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui giúp tâm trạng của bạn vui và phấn chấn hơn rất nhiều. Hãy tận hưởng thời gian thoải mái này trước khi đối mặt với nhiều thử thách trước mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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