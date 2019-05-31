Tử vi thứ Sáu ngày 31/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có mâu thuẫn tranh cãi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 31/05/2019 05:10

Tuổi Thìn có điềm báo tranh cãi trong ngày mới, khiến bản thân khó chịu. Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới vượng phát.

Tuổi Tý

Ngày mới, người tuổi Tý nên cẩn thận khi làm việc, nên đúng theo kế hoạch, hạn chế gây lỗi. Bạn nên linh hoạt xử lý tình huống.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp trong ngày mới. Dù rằng, bạn phải nỗ lực cố gắng không ít nhưng kết quả sẽ là sự lãng mạn xứng đáng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu lạnh lùng, thẳng thắn trong ngày mới. Đây có thể là nguyên do bạn có mâu thuẫn với người khác. Hãy cẩn thận trong lời nói, đừng gây thị phi.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 31/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có mâu thuẫn tranh cãi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Tuổi Dần có thể gặp tranh chấp về quyền lợi với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có thể gặp tranh chấp về quyền lợi với người khác. Bạn nên kiềm chế lời nói, tránh ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Đây là thời gian có vẻ khó khăn, bạn nên cố gắng chịu đựng, lấy lại cân bằng cho bản thân.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn trong các việc cầu danh vào ngày mới. Cố gắng, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.

Trong tình cảm, bạn nên tỉnh táo xử lý. Bạn hãy dành nhiều quan tâm đến đối phương hơn, cùng nhau vun đắp tình cảm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm báo tranh cãi trong ngày mới, khiến bản thân khó chịu. Bạn nên có lối suy nghĩ thoáng hơn, đừng quá cố chấp mà ép người khác phải theo ý mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 31/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có mâu thuẫn tranh cãi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Tuổi Tỵ làm về truyền thông, nghệ thuật sẽ gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ làm về truyền thông, nghệ thuật sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Dù làm việc vất vả bận rộn bạn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm lãnh đạo có quyết định đúng đắn trong ngày mới. Nếu đang là nhân viên, bạn đừng nản chí, hãy cố gắng chắc chắn sẽ nhận được tin vui. Hãy trân trọng từng cơ hội, tất cả đều có thể giúp bạn thành công.

Tuổi Ngọ nên ngủ sớm và bớt căng thẳng vì những suy nghĩ, trăn trở.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp những chuyện căng thẳng trong ngày mới. Hãy giữ bình tĩnh, cân bằng, đừng để kẻ xấu trục lợi. Bạn nên cân nhắc lời khuyên của người đi trước để có những lựa chọn, quyết định đúng đắn.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 31/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có mâu thuẫn tranh cãi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Ngày mới, tuổi Thân nhận được nhiều phúc lộc từ tính cách thiện lương, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân nhận được nhiều phúc lộc từ tính cách thiện lương, thoải mái. Bạn nên tận dụng thời cơ để cải thiện thu nhập và đời sống.

Bạn không phải lo chuyện tình cảm vì khá tốt đẹp trong hôm nay. Nếu là mệnh nữ, bạn nên độc lập về tài chính để luôn có vị thế kinh tế, không phụ thuộc hay có ràng buộc với đối phương.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cẩn trọng trong việc kinh doanh vào ngày mới. Bạn nên có kế hoạch rõ ràng, đừng bất cẩn để thất thoát tiền bạc.

Ngày hôm nay, tuổi Dậu nên tránh làm việc với người tuổi Bính Tuất và Canh Tuất, vì rất khó hợp tác.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên kiểm soát cảm xúc của mình trong ngày mới, có gặp khó khăn cũng nên giữ thái độ tích cực.

Tình cảm có điềm báo không tốt. Bạn nên tôn trọng tự do của đối phương, đừng quá kiểm soát dễ khiến họ thấy không được tôn trọng. Ghen tuông cũng nên có nhưng đừng khiến cả hai mất lòng tin vào nhau.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 31/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn có mâu thuẫn tranh cãi, tuổi Hợi tài lộc vượng phát - Ảnh 4
Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới vượng phát. Chuyện làm ăn tốt đẹp, doanh thu gia tăng. Người làm công ăn lương có được khoản thưởng bất ngờ.

Dù vậy, bạn đừng vội khoe khoang, vì người ganh tị với bạn có thể tìm cơ hội để chơi xấu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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