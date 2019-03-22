Tử vi thứ Sáu ngày 22/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi, Tuổi Tỵ công danh khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 22/03/2019 05:00

Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi trong ngày mới. Đừng để một lời bất cẩn khiến công việc trở nên khó khăn. Bạn nên nhìn nhận mọi chuyện theo một hướng tích cực, cần tìm hiểu kỹ càng trước khi kết luận.

Tuổi Tý

Công việc trong ngày mới của người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại. Nhưng mâu thuẫn thế nào cũng sẽ tìm được hướng giải quyết. Bạn cần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, đừng bỏ cuộc.

Hơn nữa, bạn cũng nên cẩn thận trong ăn nói, tránh làm mất lòng người khác. Tốt nhất là cứ dùng sự chân thành để đối đãi với người khác.

Chuyện tình cảm có phần giảm sút vì bạn khá bận rộn, vô tâm với cảm xúc của đối phương. Tốt nhất là nên chấn chỉnh lại, tránh làm rạn nứt tình cảm.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Thân.

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày mới khá tốt, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được thành công. Bạn còn có thêm cơ hội để phát triển, nhất định phải nắm bắt thật tốt.

Trong ngày, bạn có thể vướng vào việc tranh chấp tiền bạc. Dù đã cố gắng không vướng vào thị phi nhưng vẫn có chút khó chịu khi phải liên quan đôi chút.

Bạn nên kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Dậu.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 22/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi, Tuổi Tỵ công danh khởi sắc - Ảnh 1
Tín hiệu tốt trong ngày mới của người tuổi Dần là đến từ công việc, dù có khó khăn cũng là cơ hội để bạn khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tín hiệu tốt trong ngày mới của người tuổi Dần là đến từ công việc, dù có khó khăn cũng là cơ hội để bạn khẳng định bản thân.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian để hâm nóng, vun đắp hơn. Đừng vì bận rộn mà bỏ bê đối phương.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Hợi.

Tuổi Mão

Dù gặp khó khăn trong công việc nhưng tuổi Mão sẽ giải quyết được. Dù chưa giải quyết triệt để nhưng bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Bạn nên rèn luyện sự điềm tĩnh, lý trí hơn khi có chuyện không hài lòng bất ngờ đến.

Tuổi Mão cũng nên giữ gìn sức khỏe tốt hơn, cẩn thận bệnh tật.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mới có kết quả khả quan. Tài vận cũng khá tốt, dồi dào. Dù vậy, đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực không ngừng của bạn.

Tình duyên có chút trắc trở. Cả hai nên dành thời gian thấu hiểu nhau hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Dậu.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 22/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi, Tuổi Tỵ công danh khởi sắc - Ảnh 2
Đường công danh của tuổi Tỵ trong ngày mới khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của tuổi Tỵ trong ngày mới khá khởi sắc, nhất là về kinh doanh buôn bán. Đây là cơ hội tốt để bạn làm hòa với đồng nghiệp, nhận được sự giúp đỡ của cấp trên để thăng tiến.

Về tình duyên, nếu đã có lòng thật sự hãy mạnh dạn bày tỏ, đây là lúc chín muồi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong ngày, đây là điều không hề tốt. Bạn nên dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè, hay về với gia đình.

Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn, hãy quen với điều này. Đã trưởng thành rồi, hãy thật bình tĩnh khi đối mặt với những gì không may mắn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi biết cách chăm lo cho gia đình, nên gia đình càng hạnh phúc viên mãn. Đây là một ngày để tuổi Mùi dành thời gian ăn uống sum vầy bên gia đình.

Với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, kỹ thuật… thì sẽ có nhiều hợp đồng lớn. Khả năng của bạn sẽ có cơ hội được thể hiện.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 22/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi, Tuổi Tỵ công danh khởi sắc - Ảnh 3
Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi trong ngày mới. Đừng để một lời bất cẩn khiến công việc trở nên khó khăn.

Bạn nên nhìn nhận mọi chuyện theo một hướng tích cực, cần tìm hiểu kỹ càng trước khi kết luận.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Vì tính hiếu thắng, tuổi Dậu tự gây chuyện phiền hà cho mình trong hôm nay. Dù bạn chiếm phần thắng thì cũng chẳng được gì khi các mối quan hệ bị rạn nứt. Do đó, hãy học cách kiềm nén cảm xúc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Ngày mới khá thuận lợi với người tuổi Tuất. Bạn là người thông minh, chuyện gì cũng ứng biến nhanh nhạy. Dù vậy, đừng lo chuyện bao đồng, dễ vướng rắc rối.

Bạn có cơ hội hàn gắn nhiều mối quan hệ. Đây có thể là những người giúp đỡ bạn nhiều trong tương lai.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 22/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân cẩn thận họa thị phi, Tuổi Tỵ công danh khởi sắc - Ảnh 4
Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào, khiến tâm trạng của bạn vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày mới dồi dào, khiến tâm trạng của bạn vui vẻ. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn đều được người khác giúp đỡ, tiền bạc cũng tăng đáng kể.

Trong ngày, có thể bạn sẽ bất đồng ý kiến với người khác, nhưng đừng làm lớn mọi chuyện, dễ làm căng thẳng chính mình và người khác. Thay vì vậy, hãy tập trung vào mục tiêu hiện tại của bản thân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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