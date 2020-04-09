Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn công việc nhiều thăng trầm, tuổi Dậu lương bổng ổn định

Công việc của Tý diễn ra không suôn sẻ. Những dự án bạn đang phụ trách có nhiều chuyển biến xấu khiến bản thân không thể lường trước được. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác, hạn chế qua lại với những kẻ từng chơi xấu mình hoặc đừng thân thiết quá mức với bất cứ ai.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình tốt xấu ra sao để tìm cách phòng tránh.

Công việc của Dần dần ổn định, tiền bạc ở mức trung bình không lo hụt trước thiếu sau. Bạn có tinh thần làm việc hăng say nên được cấp trên trọng dụng, mọi người yêu mến. Những khó khăn, thử thách trước mắt cũng nhanh chóng qua đi, không còn gặp bất cứ trở ngại nào cản đường.

Những người trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán chuẩn bị đón lộc trời ban. Những người làm công ăn lương nhận được khối tiền lớn của cấp trên khen thưởng. Hãy tận dụng điểm mạnh của mình để đạt được thành tựu mà bản thân mong muốn. Đồng thời cũng nên mở lòng với mọi người xung quanh hơn để nhanh chóng thoát ế.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Mão

Vận trình của Mão tương đối suôn sẻ. Đôi khi phát sinh một số vấn đề nhưng cũng là chuyện nhỏ, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng không cần ai giúp đỡ. Mão là con giáp thông minh, trưởng thành nên có thể tự mình làm hết mọi chuyện và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Thìn gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn vướng phải nhiều rắc rối trong công việc. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu sau lưng nên cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Tệ hơn là gặp phải những người nhiều chuyện, tọc mạch khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Tỵ

Những việc bạn làm và dự tính đều không diễn ra đúng như mong đợi. Sự chủ quan của bạn dẫn đến nhiều sai sót không ngờ đến. Tệ nhất khiến bản thân đánh mất cơ hội kiếm tiền, thăng tiến trong tương lai. Lời khuyên cho Tỵ, hãy thông minh sáng suốt để không bị ai hãm hại, chơi xấu.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ diễn ra khá thuận lợi. Tiền bạc của bạn cũng ở mức ổn định nên không sợ thiếu trước hụt sau. Bạn thông minh, tự tin nên không có bất cứ khó khăn nào có thể quật ngã được bạn. Bạn có tinh thần thép nên sẽ vượt qua được nhiều thử thách trước mắt một cách dễ dàng, không ai ngờ đến.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Mùi ngoại giao tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ ngoại giao của mình. Bạn có nhiều mối quan hệ tốt nên công việc cũng thuận lợi. Khi khó khăn, bạn được nhiều người giúp đỡ nên không vướng phải thất bại thảm hại. Về tiền tài, bạn có số tiền khủng từ trên trời rơi xuống nên tha hồ mua sắm, ăn uống.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đang phải đối mặt với những chuyện không hay. Những khó khăn trong công việc khiến tinh thần của bạn ngày càng đi xuống. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe khiến bản thân lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, lo lắng và buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu lương bổng ổn định, gặt hái được thành tựu như mong muốn. Thời điểm này, bạn có hướng đi phù hợp cho bản thân, không vướng phải nhiều chuyện rắc rối. Sự nhiệt tình của bạn được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Bạn đi đâu cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Tuất công việc tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Tuất diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn đã hoàn thành tốt những công việc mà cấp trên giao cho. Đây là tín hiệu tốt giúp bạn vượt qua được tình cảnh thiếu tiền như hiện tại. Tiền bạc của bạn ở mức ổn định, dư ăn dư xài nên không cần phải lo lắng điều gì.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/4/2020 của tuổi Hợi

Hợi vượt qua được những thử thách đang rình rập trước mắt. Bạn có bản lĩnh đánh bay tiểu nhân hãm hại, đang tìm cách chơi xấu mình. Trong ngày, bạn nên sáng suốt, thực hiện những kế hoạch của bản thân để đạt được nhiều thành tựu mới. Cấp trên sẽ chú ý đến bạn trong ngày hôm nay, hãy tập trung thể hiện hết khả năng của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm