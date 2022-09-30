Tử vi thứ Sáu (30/9): Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp 99% phát tài phát lộc trong hôm nay, quý nhân theo gót, thăng hạng công danh, chuyện hỷ dưa dôi

Con giáp này càng năng động, chủ động xông pha thì con đường sự nghiệp phát triển càng rộng mở, hanh thông hơn. Mặc dù phải đi xa, di chuyển nhiều nhưng cơ hội tốt nên bản mệnh cần nắm bắt, bởi biết chấp nhận và cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng cả về tài lộc và chức vị.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn, con giáp này có dịp thể hiện năng lực của bản thân, phát huy sở trường trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngũ hành Thổ vượng giúp con giáp này làm việc ổn định và có trách nhiệm, tập trung theo đuổi mục tiêu lâu dài chắc chắn nên thu nhập rất tốt.

Xem tử vi hàng ngày, có quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn.

Tuổi Sửu đón tin vui cát lành trong ngày, có thể là tin vui của bản thân hoặc người trong nhà gặp chuyện tốt. Nếu còn độc thân thì con giáp này nên tích cực tham gia các bữa tiệc, đám cưới để lây lan sắc khí cho mình, vận trình tình duyên nở rộ thì tự nhiên nhân duyên cũng đến mà thôi.

Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp thông minh này có thoải mải thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

May mắn được Thực Thần ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Hợi trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể.

Xem tử vi hàng ngày, có quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hội cho thấy, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bạn đang nỗ lực theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ đáng tiếc, bởi nắm bắt tốt sẽ mang đến thành quả ngoài sức mong đợi.

Bạn đang nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến khả năng thăng tiến. Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của mình chẳng còn xa nữa.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Cục diện Tam Hội cho thấy, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bạn đang nỗ lực theo đuổi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm