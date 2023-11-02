Tử vi thứ Sáu 3/11/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình vượng sắc, tiền bạc về túi tới tấp, Mão - Thân vận đen bủa vây, công việc khó khăn trăm bề

Vận trình tình duyên của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực. Dường như các cặp đôi đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra vô cùng vượng sắc, bản mệnh có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tuy kết quả không thể thay đổi trong một sớm một chiều nhưng con giáp này cũng rất kiên nhẫn thu gom từng khoản tiền nhỏ mà mình đã kiếm được.

Ngoài ra, Hỏa sinh Thổ cho thấy các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, mãnh liệt. Tuy nhiên, cả hai nên cùng bàn bạc và trao đổi trước khi đưa ra quyết định chung.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra "dễ như mơ". Thiên Ấn che chở giúp những người làm việc trong lĩnh vực như khoa học, dịch vụ, nghệ thuật dễ đạt được thành công. Nhân lúc được cấp trên đánh giá cao, hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần rất thuận lợi, bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến cấp trên đánh giá tuổi Ngọ rất cao. Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những tiến triển tốt đẹp. Con giáp này có thể làm quen được với một vài đối tượng lý tưởng. Trước hết, hãy thử trò chuyện và giữ quan hệ với mọi người, biết đâu trong số đó sẽ có nửa kia tương lai của bản mệnh.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn. Chi phí phát sinh khiến con giáp này rơi vào thế bị động, dễ sa sút tinh thần. Ảnh hưởng của cục diện Tương Hại khuyên người tuổi này cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa tiểu nhân đeo bám khiến bản mệnh dễ chịu thị phi, từ đó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng chưa thật nổi bật. Người độc thân đang loay hoay để bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Xung đột trong gia đình ngày một lớn dần và khiến người trong cuộc dần mệt mỏi.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ còn chút trở ngại và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, tuổi Mùi có cơ hội phát tài. Khoản tiền có được trong ngày hôm nay có thể là do được khen thưởng hoặc người thân hỗ trợ. Con giáp này cần có cách tiêu dùng, đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí của cải.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút đảo lộn và chật vật hơn. Công việc này chưa hoàn thành thì phải nhận thêm nhiệm vụ khác, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có đủ dũng khí để đối mặt. Tuy nhiên, bạn đừng để tâm quá nhiều tới lời bàn tán bên ngoài kẻo ảnh hưởng tới tâm trạng.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên rối rắm và khó khăn. Bản mệnh sẽ có chút bối rối, cũng không biết phải xử lý thế nào để mối quan hệ tình cảm trở lại như lúc trước. Có lẽ, một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi dễ dàng trong ngày thứ Sáu này. Bản lĩnh của bạn kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng đạt được các mục tiêu. Bản mệnh có thể thỏa sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình. Ngoài ra, quý nhân ghé thăm liên tiếp đem tới tin vui về tài chính, nhưng bạn chớ nên vì vậy mà chủ quan.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mới cũng khá tốt. Những người còn độc thân được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bản mệnh đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tính cách hòa đồng và thân thiện sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều sự giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn cũng sẽ được cải thiện củng cố thêm động lực kiếm tiền ở những người này.

Hơn thế nữa, chuyện tình cảm đẹp đẽ tươi sáng. Dù công việc có bận rộn thế nào thì người tuổi Mùi vẫn luôn trở về nhà sớm. Sự tôn trọng và luôn lắng nghe là cách để các cặp đôi duy trì sự êm ấm trong mối quan hệ này.

Người tuổi Mùi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối rắc rối trong thứ Sáu này. Tác động của Tỷ Kiên ảnh hưởng rõ ràng lên các mối quan hệ nơi công sở. Thị phi, xích mích với đồng nghiệp khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Bản mệnh cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên nặng nề buồn phiền. Người độc thân chưa đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tìm tình yêu. Còn những người đã lập gia đình vì bận rộn công việc mà không có đủ thời gian dành cho nhau.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ như đạt một đường tiến tới. Sau bao gian khó thì cuối cùng bạn đã tìm được hướng đi mới cho mình. Riêng những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày bội thu.

Vận trình tình cảm hòa thuận thương yêu. Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà luôn khăng khít, bền chặt. Nhờ có sự tương tác và thảo luận thường xuyên mà các ý kiến đưa ra luôn được thống nhất.

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Con giáp này luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng. Do đó, tài lộc đã có dấu hiệu khởi sắc. Những người thuộc con giáp này có thể thoát được nợ nần trong thời gian này, một phần là nhờ sự chăm chỉ và một phần là có sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất rất hòa hợp, người độc thân có thể gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới tốt mà các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Lao động chân chính, dựa vào thực lực và bản lĩnh của mình thì thành công mới được duy trì lâu dài. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh đưa ra những lựa chọn mới mẻ, táo bạo.

Chuyện tình cảm hòa hợp yêu thương. Người độc thân cảm nhận được sự chân thành từ người đang tán tỉnh mình. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để hai người tìm hiểu nhau rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.