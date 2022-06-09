Tử vi Thứ Sáu 10/6/2022 của 12 con giáp: Dậu - Hợi tài lộc dồi dào, vận trình hanh thông, Thìn - Thân xui xẻo rình rập, hư hảo tiền tài

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ có cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại và biết mình nên làm những gì trong tương lai. Song, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe , không nên cố gắng quá sức.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bạn bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Thổ sinh Kim còn mang đến cho con giáp này một ngày hạnh phúc về đường tình duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này trở nên suôn sẻ hơn. Người độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, bên cạnh đó, những bạn đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt.

Quan xuất hiện che chở cho vận trình công danh của người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nhờ đó, mọi chuyện trở nên suôn sẻ thuận lợi, bản mệnh chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn đạt được những gì mình muốn. Vận hạn đã bị xua tan, trong ngày con giáp này liên tiếp gặp nhiều chuyện may mắn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường khó kiểm soát cảm xúc của mình nhưng hôm nay nhờ Lục Hợp mà bạn biết cương và nhu thích hợp. Nhờ đó có người trước đây không ưa nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng với bạn. Nếu cảm thấy mình rơi vào một tình huống đầy khó khăn nào đó, hãy tìm tới bạn bè. Người bạn mà bạn có thể tin tưởng sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khoảng thời gian này bằng những lời khuyên giá trị và thấu đáo nhất.

Ngũ hành tương sinh mang đến tin vui tình cảm cho bản mệnh, nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì bạn có thể ngỏ lời lúc này vì cơ hội thành đôi rất cao. Những cặp đôi từng giận hờn thì lúc này cũng là lúc để hai bạn hòa giải.

Người tuổi Dần thường khó kiểm soát cảm xúc của mình nhưng hôm nay nhờ Lục Hợp mà bạn biết cương và nhu thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Bán Hợp trợ mệnh, công việc hay chuyện thi cử của người tuổi Mão trở nên hanh thông hơn trước khá nhiều. Những thành tích mà đạt được trong khoảng thời gian này chính là trái ngọt cho những nỗ lực vất vả của bạn trong suốt thời gian.

Ngoài ra, Thiên Tài nhập cục mang theo tin vui về tiền bạc đến cho con giáp này. Nếu bạn nhanh tay nắm chắc được cơ hội này thì tiền bạc sẽ cứ theo đó mà đổ về túi bạn ầm ầm đó. Dường như công việc bận rộn đã khiến bạn chẳng còn thời gian và tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

Tuổi Thìn

Hôm nay gây không ít sóng gió cho người tuổi Thìn. Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến những chú Rồng khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người bên cạnh để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, bản mệnh mệt mỏi vì mọi thứ không được như ý nên tâm trạng khá bất ổn, dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình, có những lời nói thiếu kiềm chế. Điều này sẽ vô tình làm tổn thương đối phương, khiến mối quan hệ rơi vào cảnh khó xử, gượng gạo.

Tuổi Tỵ

Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải trong ngày Thứ Sáu này. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc của bản mệnh cũng chỉ vì ghen ghét với những gì bạn làm được. Đáng lẽ có thể hoàn thành công việc như dự kiến thì bản mệnh cần thêm thời gian nhưng vẫn khó chạy đúng tiến độ được giao.

Mộc khắc Thổ, đào hoa ảm đạm khiến những chú Rắn không khỏi phiền lòng. Người độc thân chớ nên phung phí thời gian cho những mối quan hệ ngay từ đầu đã biết trước sẽ không có kết quả tốt. Tình cảm không thể gượng ép, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nếu không bạn sẽ làm tổn thương chính mình và tổn thương đối phương, gây thêm những điều không vui.

Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải trong ngày Thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Tài xuất hiện lại đem đến cơ may tiền tài cho những người tuổi Ngọ làm công việc cố định. Bạn đang có cơ hội được tăng lương, nhận thưởng cho những cố gắng vừa qua. Hãy coi đó là động lực để phấn đấu nhiều hơn trong tương lai, giành lấy những điều mình muốn bằng chính đôi tay mình bạn nhé.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu đào hoa rộng mở, rất có lợi cho người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Đừng mãi bị động đợi chờ nữa, bạn nên năng nổ và hăng hái tham gia các buổi tụ tập bạn bè hoặc các buổi giao lưu trong công ty để tăng cơ hội thoát “ế”.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trở nên tự tin hơn trước rất nhiều. Bạn sẵn sàng đối mặt với trở ngại thách thức, biến chúng thành bàn đạp để bạn có thể tiến những bước dài lớn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà chủ quan không tiếp thu đóng góp của mọi người. Bạn sẽ chẳng thể thành công nếu tập thể không có sự phát triển tương xứng.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được cải thiện đáng kể trong ngày Thứ Sáu này. Nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe nên cả hai đều dần thông cảm và thấu hiểu cho đối phương hơn, mối quan hệ vì thế mà ngày thêm khăng khít.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân không được thuận lợi như vậy. Ngày này, Thiên Quan giáng họa cảnh báo những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm không lý tưởng. Vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa, con cái... Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy. Do đó, bạn hãy tìm ra lý do và xử lý nhanh.

Công việc của người tuổi Thân không được thuận lợi như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp xuất hiện trong ngày Thứ Sáu của người tuổi Dậu mang tới vận quý nhân che chở cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ.

Với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà cả 2 có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu thấy đã đến lúc tình yêu chín muồi thì hãy về thưa chuyện với gia đình, tính duyên trăm năm hạnh phúc để có thể ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho nhau mỗi ngày.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Ngày này rất thích hợp cho những người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

Ngũ hành tương sinh tạo điều kiện để tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi khó khăn, tình yêu ngày càng bền chặt.

Tuổi Hợi

Trong ngày hôm nay, người tuổi Hợi sẽ đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Hỏa sinh Thổ, may mắn bản mệnh có một người bạn đời rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thông cảm cho những khó khăn của bạn. Có điều gì phiền lòng hãy trò chuyện với người ấy để vừa giải tỏa tinh thần vừa cùng tìm cách tháo gỡ nhé.

Người tuổi Hợi sẽ đón nhiều điều cát lành - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.