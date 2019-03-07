Tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tuổi Tý nóng giận đánh mất cơ hội kiếm tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2019 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Tỵ có nguồn tài lộc dồi dào đổ về đầy túi. Tuổi Tý có tính cách nóng giận nên đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu của mình.

Tuổi Tý

Có điềm báo không tốt đến với bạn. Về mặt tiền tài lẫn tình duyên đều không như ý muốn. Bạn nóng tính nên đánh mất nhiều cơ hội làm giàu đến với bản thân. Cũng vì sự bồng bột mà bạn khiến chuyện tình cảm của mình gặp nhiều rắc rối, trục trặc.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tuổi Tý nóng giận đánh mất cơ hội kiếm tiền tỷ - Ảnh 1
Sửu không gặp may mắn trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay không phải là ngày may mắn với bạn. Con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở khiến bạn chuốc thêm buồn phiền vào người. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại. Không những vậy còn ảnh hưởng đến tài phán đoán và nắm bắt thời cơ kiếm tiền.

Tuổi Dần

Ngày hôm nay bạn có cơ hội bày tỏ tình cảm với đối phương. Đường tình duyên của bạn gặp nhiều khởi sắc. Một nửa kia khiến bạn cảm thấy yêu đời và có cái nhìn tích cực hơn. Bên cạnh đó nhờ tâm trạng vui vẻ, bạn gặp được nhiều may mắn trong công việc.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tuổi Tý nóng giận đánh mất cơ hội kiếm tiền tỷ - Ảnh 2
Mão có nhiều đơn hàng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay vớt phải túi vàng. Bạn trúng nhiều đơn hàng béo bở, tiền tự động đổ vào túi không ngơi nghỉ. Nhờ vậy mà bạn có vốn đầu tư vào những lĩnh vực khác, tiền chất chồng tiền, tiêu xài đến cuối đời cũng không hết.

Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn hôm nay hung cát đan xen. Bạn có thể gặp may mắn trong công việc nhưng lại bị tiểu nhân hãm hại khiến tiền mất tật mang. Vì vậy đừng tin tưởng ai, kể cả những người thân cận. Bởi có thể, những người đó đang có mưu đồ hãm hại và chơi xấu bạn.

Tuổi Tỵ

Tỵ đón nhận nhiều tin vui về mặt tiền bạc. Bạn không chỉ nắm trong tay số tiền khủng mà còn có khả năng tạo ra số tiền lớn hơn. Nhờ vào những mối quan hệ thân thiết mà bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình. Tỵ tha hồ chứng minh tài năng của bản thân mà không cần phải dòm trước ngó sau bất cứ ai.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tuổi Tý nóng giận đánh mất cơ hội kiếm tiền tỷ - Ảnh 3
Ngọ có một ngày vô cùng ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Ngọ trong ngày hôm nay vô cùng xấu. Bạn làm gì cũng nên suy trước tính sau kẻo tiểu nhân thừa cơ hãm hại. Đây có thể là thời điểm giúp bạn nhận ra những lỗi sai của mình và khắc phục. Vì vậy trong họa có may, đừng nản lòng, cũng đừng xuống tinh thần vì những chuyện không đâu.

Tuổi Mùi

Mùi tự tay phá hoại những thành tựu bao lâu nay mình xây dựng. Dù làm gì cũng bị thị phi vây quanh, hãm hại. Bạn liên tục bị người khác nói xấu sau lưng. Thậm chí còn đặt điều vu khống khiến tinh thần của bạn vô cùng sa sút. Tuy nhiên bản mệnh hãy vững tâm, đừng sa ngã, đừng vì những lời nói cay độc của thiên hạ mà nản chí.

Tuổi Thân

Thân được quý nhân và bề trên phù trợ nên gặp họa hóa lành. Nhờ ăn ở có đức nên gặp đại nạn cũng có thể vượt qua nhanh chóng mà không cần dựa vào bất cứ mối quan hệ nào. Sau những biến cố xảy ra với mình, Thân nên thận trọng trong việc kết giao bạn bè. Đừng tin tưởng người khác quá mức mà thiệt thân.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Năm ngày 7/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tỵ tài lộc vượng phát, tuổi Tý nóng giận đánh mất cơ hội kiếm tiền tỷ - Ảnh 4
Dậu có dấu hiệu tình cảm rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Dậu có dấu hiệu rạn nứt. Cả hai bắt đầu những cuộc cãi vã, xung đột và xích mích không đáng có. Một phần là do tính cách hiếu thắng và bốc đồng của cả hai nên mối quan hệ dần đổ vỡ, có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Tuổi Tuất

Tuất gặt hái được nhiều thành công nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè, người thân. Bản mệnh đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng một lúc. Điều này giúp cho con đường công danh và sự nghiệp của bạn sau này. Tuất nên tận dụng cơ hội để chiếm được vị thế vững chắc cho mình trong công việc.

Tuổi Hợi

Hợi đối mặt với điềm báo hao tài, tốn của. Ngày hôm nay, vận trình tài lộc của bạn không mấy thuận lợi. Thậm chí còn khiến bản thân tiền mất tật mang. Thế nên bạn cần đưa ra quyết định sáng suốt để tránh khỏi những tai họa từ trên trời rơi xuống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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