Tử vi thứ Năm ngày 29/9/2022 của 12 con giáp: Sửu nhờ tam hợp thúc đẩy, Dần phát triển không ngừng; Thìn - Hợi bị vu oan, giáng họa

Đường sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được trong thời gian gần đây. Sửu là con giáp uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Xem tử vi hàng ngày 29/9/2022, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý không nên biến mình thành kẻ kiêu căng, cứng đầu, cho dù bạn là người tài giỏi đến mấy. Cách hành xử không phù hợp sẽ khiến bạn làm mất lòng người khác. Trong một tập thể, bản mệnh cần phải học cách thỏa hiệp khi đã hợp tác với người khác. Đôi bên cần tìm biện pháp trung hòa chứ không nên khăng khăng với ý kiến cá nhân mình. Nếu ai cũng giữ ý kiến của mình thì công việc sẽ rất dễ lâm vào bế tắc. Thủy khắc Hỏa, bạn có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi trông thấy nửa kia thân thiết với người khác. Ghen tuông là cảm giác hiển nhiên sẽ có thôi, nhưng bạn chớ nên hành động quá trớn, khiến đôi bên đều phải tổn thương. Thay vào đó, hãy có cách trò chuyện nhẹ nhàng với nửa kia.

Theo tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, công việc của người tuổi Dần tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay. Con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Với những người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tìm ra những hướng đầu tư mới mẻ và triển vọng, nhưng đừng vội vàng quá khi đưa ra quyết định nhé. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và nhìn nhận rõ thực lực của mình. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Mặt tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Người tuổi này luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh. Tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trong ngày, bằng chính sức hút của mình bạn đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của bạn khiến mọi người phải nể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay Thiên Tài trợ mệnh nói rằng tuổi Mão đi làm thêm hoặc có nghề phụ sẽ may mắn. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp nhờ tinh thần năng nổ, nhạy bén, sắp tới mà có bầu cử thì bạn sẽ là người gặp may.

Tài lộc tăng trưởng rõ rệt hơn mọi ngày. Dù đây là ngày cuối tuần nhưng Mão vẫn kiếm tiền đều đều, không hề lười biếng, miễn có tiền thì bạn sẽ cày cuốc cật lực.

Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình cảm của con giáp này tăng lên rõ rệt. Nay nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bạn sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại. Người nào có hẹn với bạn thì nên đi sớm kẻo bạn bè phải chờ lâu.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp thấy, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn có thể vướng vào mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Khuyên bạn nên ý thức được vị trí của mình để không gây ra rắc rối khó giải quyết. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, con giáp này không nên ra vẻ kẻ cả, bắt người khác phải làm theo mong muốn của mình. Nếu muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải đưa ra những quan điểm hợp tình hợp lý và có cách diễn đạt phù hợp.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tị

Tị được lộc từ công việc nhờ Chính Quan nâng đỡ. Các bạn đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, nhận chức thì sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì. Mặt tiền bạc tuổi này cũng may mắn không kém. Số tiền bạn bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ là quý nhân giúp bạn rất nhiều.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Hỏa tương hòa. Bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn. Hy vọng thời gian tới bạn đủ bình tĩnh để đối diện với những chuyện éo le.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Ngọ thường xuyên băn khoăn khi đứng trước các sự lựa chọn. Có vẻ như cảm xúc và suy nghĩ của con giáp này thường xuyên mâu thuẫn, không ăn khớp với nhau.

Khi cảm thấy không chắc chắn với những việc mình đang làm, bạn hãy bình tĩnh lại và tìm lời khuyên từ người khác. Chỉ cần giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi thì mọi người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ và đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi được Thiên Ấn nâng đỡ nên thời gian tới con giáp này không lo bị lép vế hay bị ức hiếp khi đi làm. Bạn cứ mạnh dạn thể hiện quan điểm và tài năng của mình, nhất định sẽ được mọi người công nhận. Người có công thì trời không bao giờ phụ lòng.

Vận tiền tài may mắn được Tam Hội cục chiếu cố nên tuổi này không phải lo chuyện tiền bạc. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé. Đường tình cảm nhờ Hỏa Thổ tương sinh nên con giáp này được khá nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng là con giáp đáng tin cậy, biết giữ chữ tín, nói được làm được nên quý nhân cứ tự tìm đến mà thôi. Mùi không thích kiểu ba hoa, nói phét nên bạn được rất nhiều người tín nhiệm.

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay, Hỏa khắc Kim, người tuổi Thân cảm thấy buồn bã vì người kia không quan tâm đến mình. Tuy nhiên, thay vì bị động chờ đợi người ta đến với mình, bạn hãy thử chủ động một lần xem sao, biết đâu bạn lại nhận được niềm vui bất ngờ đấy. Thiên Ấn soi đường, bạn thực hiện tốt mọi việc được giao, nhưng quan trọng hơn, động lực và năng lượng của bạn mang lại tác động tích cực cho mọi người xung quanh. Ai cũng cảm thấy hào hứng khi được làm việc cùng với bạn.



Người độc thân tỏ ra khá dè dặt trong mối quan hệ với người khác giới, có thể đơn giản là vì bạn còn quá thiếu kinh nghiệm. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình, thể hiện các điểm mạnh, tin rằng bạn có thể gây ấn tượng với nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường sự nghiệp của tuổi Dậu lâm Tỷ Kiên nên khó mà suôn sẻ. Con giáp này phải thật tỉnh táo nếu không muốn bị người khác vùi dập, dắt mũi. Nhìn bên ngoài thì họ tỏ ra yêu quý bạn nhưng bên trong lại ghen ăn tức ở, làm trò lừa đảo. Không những thế hôm nay còn có điềm báo thị phi, vì thế đừng quá tin tưởng vào người khác nhé.

Tài lộc được Tam Hội cục nâng đỡ nên tuổi này khá may mắn. Ngay kể cả đang làm công ăn lương thì bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm kinh doanh bên ngoài, tăng thu nhập cho mình. Dậu là con giáp ham kiếm tiền nên không lúc nào ngơi tay, với bạn tiền không bao giờ là đủ cả. Vận trình tình cảm khó được cải thiện vì Hỏa Kim tương khắc. Hôm nay bạn cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng nên thường nói những câu làm mất lòng người khác.

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ, tuổi Tuất vốn là người rất chân thành và ấm áp, vì vậy mà người yêu của bạn luôn cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm khi ở bên bạn. Mối quan hệ giữa hai người rất vững bền và khiến cho nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.



Nếu đang có tình cảm với ai, bạn cũng có thể tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ trong ngày hôm nay. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành với đối phương, chắc hẳn người ấy sẽ sẵn sàng cho bạn cơ hội được đến gần hơn với mình đấy. Có điều, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cảnh báo, dù đứng ở vị thế cao hay đạt được thành tích xuất sắc, bạn cũng nên khiêm tốn, bởi người khác luôn có những điểm mạnh mà bạn cần phải học tập. Đừng kiêu ngạo cho rằng mình đã đứng đầu thiên hạ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc khi gặp Thương Quan lâm mệnh. Bạn không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo trong công việc, buôn bán. Tốt nhất hôm nay bạn không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới mà nên nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng đã.

Chuyện tiền bạc phải cẩn trọng hết sức vì lâm Tương Xung. Hôm nay Hợi không nên đem theo nhiều tiền ra ngoài đường, cẩn thận cướp giật, mất mát đồ đạc, tiền bạc. Nhà không nên cho người lạ tùy tiện vào phòng kẻo xảy ra hiểu lầm liên quan đến tiền bạc trong nhà. Đường tình cảm kém may vì Thủy Hỏa tương khắc. Bất cứ điều gì bạn nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn ngay đấy. Những người còn độc thân thì đừng sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao bạn sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm