Tử vi thứ Năm ngày 25/11/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ công việc lên hương, có hướng đi thuận lợi, Ngọ - Mùi nóng nảy, sự nghiệp bế tắc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Năm 25/11/2021 của 12 con giáp cho biết, Thìn - Tỵ công việc lên hương, có hướng đi thuận lợi, Ngọ - Mùi nóng nảy, sự nghiệp bế tắc. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tương Xung khiến cho người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Để ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn, bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn là người nghiêm túc, tuy nhiên nhiều khi cũng vì thế mà thành ra cứng đầu, bảo thủ. Bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người.

 

Tuổi Sửu

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, tính khí của người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa và khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu, khó chiều.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, cuối tuần là thời gian hợp lý để bạn nghỉ ngơi.

 

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ càng khiến người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn. Bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính “cả thèm chóng chán” của mình. Bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian dài tiến hành công việc, như vậy mới có thể đạt được thành công.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến vấn đề quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người, bạn cần chú ý bảo quản túi xách, ví tiền, vàn nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí.

Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể kẻ lừa đảo đang giăng bẫy sẵn để bạn sa vào. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

Chính Ấn cho thấy những người làm công ăn lương thường không quá coi trọng vấn đề chức vị hoặc tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra thui chột ý chí phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại.

 

Tuổi Thìn

Thực Thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa, dám nhận thêm trách nhiệm chứ không thể chỉ hoàn thành tốt bổn phận của mình.

 

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, nhiệt tình. Nhờ thế, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Ngọ

Cục diện Tự Hình tạo ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Ngọ. Bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời chỉ trích của người khác, và điều này khiến bạn càng vướng vào nhiều rắc rối hơn.

Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi nhiều.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình.

Tuy nhiên, Thương Quan lại cho thấy công việc của bạn đang rơi vào bế tắc. Bạn không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên. Nếu có ý kiến gì bất đồng, bạn nên chú ý đến cách thức diễn đạt quan điểm của mình.

 

Tuổi Thân

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Dậu

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng, đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo tham vọng hơn.

 

Tuổi Tuất

Thực Thần chiếu cố, người tuổi Tuất mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá. Hãy tiếp tục giữ quan hệ với họ nhé.

Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận những công việc làm thêm.

 

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Biết vậy thì bạn không nên quá thất vọng hoặc tổn thương.

Thiên Quan cũng cho thấy sự nghiệp của bản mệnh có nhiều điều bất trắc. Sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp khiến bạn cảm thấy rất nặng nề. Hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu hoặc dành thời gian suy nghĩ xem công việc mình đang làm có thực sự đáng giá hay không.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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