Tử vi thứ Năm ngày 20/10/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mão gặp Thiên Tài trợ vận tài lộc; Thân - Tuất công danh không thuận, đề phòng mất cắp

Tuổi Sửu nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội giành được thành công trong ngày thứ 5 này. Ngay cả những vấn đề rắc rối trước đó cũng có thể được bản mệnh tháo gỡ nhanh chóng. Với óc phán đoán nhanh nhạy của mình, tuổi Sửu biết cách để xoay chuyển tình hình một cách hiệu quả nhất. Chẳng thế mà dù mọi việc có đang rối như tơ vò thì con giáp này cũng có thể tìm ra ngay cách xử lý phù hợp nhất.

Xem tử vi thứ Năm ngày 20/10/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý rất dễ vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Thay vì nổi nóng, bạn cần bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình, như vậy thì công việc mới tiến triển được. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn thận trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể phải chịu sự chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Khuyên bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo để không nghe theo lời đồn thổi không đáng tin cậy. Thủy sinh Mộc, may mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia hết sức yên bình. Nếu gặp bế tắc trong công việc bạn có thể trò chuyện với nửa kia, chắc chắn đối phương sẽ sẵn sàng lắng nghe và đưa cho bạn những lời gợi ý hữu ích.

Theo tử vi ngày 20/10/2022 , Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bạn không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn đi chăng nữa. Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp bạn lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn nhanh chóng chinh phục thành công.

Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để đầu tư tiền bạc đâu tuổi Sửu nhé. Bạn vẫn nên quan sát thêm một thời gian để chắc chắn hơn, bạn đừng vội tin vào những lời mật ngọt của người khác. Bạn không thể nhìn thấy hết được những mánh khóe lừa đảo của họ. Hết sức cảnh giác nhé.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

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Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Tuy nhiên vì là ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi này không được suôn sẻ cho lắm, nhất là với những người còn độc thân. Con giáp này muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng lại lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội thêm một lần nữa nên nhiều lần bỏ lỡ duyên đến với mình.

Ngược lại, các cặp đôi yêu nhau thì vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi giữa cả hai vẫn có một chút bất đồng quan điểm nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Con giáp này luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 20/10/2022 của 12 con giáp thấy cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn gặp phải nhiều vướng mắc trong công việc, các kế hoạch lâm vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu có thể là đồng nghiệp bon chen, giành giật hoặc đối thủ quấy rối.

Người trẻ tuổi thường thiếu tin tưởng vào bản thân mình, hay thay đổi, thậm chí có đôi lúc đánh mất phương hướng của mình. Đây là lúc bạn nên bước chậm lại để quan sát tình hình xung quanh cũng như lắng nghe tiếng nói từ trong chính bản thân mình. Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân thường thích sống một mình hơn là dành thời gian quan tâm đến người khác. Bạn thậm chí không dành cơ hội cho những người có thiện cảm với mình.

Tuổi Tị

Ngày Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tị được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng, củng cố vị thế của bạn trong tập thể. Tuy nhiên, lợi thế và những gì bạn đang đạt được cũng trở thành lý do khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Hôm nay nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì tuổi Tị nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá khuyên người tuổi Ngọ không nên chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bản thân để tránh rơi vào tình cảnh hao tài tốn của. Ngoài ra, con giáp này cũng phải chi phí khá tốn kém cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, trước khi mở hầu bao, hãy cân nhắc xem đâu là thứ mình thực sự cần, đâu chỉ là thứ mình muốn mua vì hứng thú nhất thời.



Mộc sinh Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia ngày càng khăng khít. Hai người thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sẵn sàng cùng nhau đối mặt với khó khăn và cùng vượt qua sóng gió. Người ấy cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Tuổi Mùi

Chịu tác động từ cục diện Tương Xung Thái Tuế khiến người tuổi Mùi có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại. Chính tài năng và thành công bạn có được đã trở thành lý do khiến nhiều kẻ ghen ghét. Tuy nhiên cuộc sống này vốn chẳng thể làm hài lòng được tất cả mọi người, vì thế tuổi này cũng không cần giải thích mọi chuyện cho những người hay soi mói.

Bạn cũng nên dành thời gian vun vén cho mối quan hệ tình cảm của mình, nhất là khi dạo gần đây khoảng cách đang ngày càng lớn dần giữa cả hai, vết rạn nứt cũng trở nên rõ rệt hơn. Công việc bận rộn là thế nhưng đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với người ấy để có thể thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn.

Tuổi Thân

Kiếp Tài nhập mệnh, người tuổi Thân nên quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ trong ngày này vì có điềm báo bị mất hoặc trộm cướp. Ngoài ra bản mệnh cũng chớ nên cả tin vào người khác quá, bởi xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị với con giáp này nên đã bày mưu tính kế, tìm cách hãm hại, chiếm đoạt lợi ích từ bạn.

Đường công danh không được thuận cho lắm, có giai đoạn còn suy giảm, tạo ra nhiều rào cản ngăn cách con giáp này đi đến thành công. Nhưng chính trong những tình huống cam go, nếu bạn vẫn có thể giữ được những suy nghĩ sáng suốt thì mới có thể tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Không có ngũ hành che chở, phương diện tình cảm khá ảm đạm, tuy bên ngoài vẫn thể hiện mình rất vui vẻ, lạc quan nhưng tận sâu trong lòng tuổi Thân vẫn có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Tổn thương trong quá khứ đã tạo ra quá nhiều rào cản ngăn bạn bước chân tới được hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, cục diện Tương Xung soi chiếu, người tuổi Dậu vốn có tài năng và điểm mạnh riêng. Bạn biết cách làm thế nào để công việc đạt được hiệu quả tốt, song đó không phải là lý do để bạn trở nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của người khác. Khi nhận lời đánh giá của người khác, chính thái độ dửng dưng, coi thường của bạn sẽ là nguyên nhân khiến các mối quan hệ xã giao dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này cần có cách hành xử đúng đắn hơn với những người có thiện ý với mình.



Kim khắc Mộc, trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình nên giữ khoảng cách hợp lý với mọi người, không nên có tư tưởng ngoại tình, càng không nên buông thả bản thân. Nếu bạn không biết trân trọng hạnh phúc đang có thì bạn sẽ nhanh chóng phải hối hận.

Tuổi Tuất

Trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất trở nên cứng nhắc bảo thủ trong khi xử lý tình huống, khiến cơ hội đến tay lại trôi qua trong đáng tiếc. Hãy nhớ, luôn có những chuyện nảy sinh ngoài dự tính, sự linh hoạt sẽ giúp bạn có thể thích nghi trong mọi tình huống, không làm ảnh hưởng tới công việc.

Vận tài lộc cũng đang chững chân tại chỗ khiến con giáp này khá sốt ruột. Tuy muốn làm nhiều chuyện lớn lao nhưng nóng vội sẽ chẳng giúp bạn thành công như mong muốn. Chỉ có nỗ lực lao động, làm việc thì mới có thành quả, chỉ có hành động thì mới có thể thay đổi được cục diện hiện tại. Chuyện tình cảm trong ngày thứ 5 này khá trắc trở. Nếu bạn và người ấy không tin tưởng nhau thì rất khó để duy trì tình yêu. Vì thế hãy tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn để những kẻ xấu không đạt được mục đích phá hoại mối quan hệ của bạn.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay, Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Hợi thường phải tiếp xúc nhiều với những kẻ xấu tính, những người luôn tìm thời cơ để hãm hại, hạ bệ bạn. Vì thế, bạn không nên vội vàng tin theo lời người khác, cũng đừng nên trở nên nóng nảy vì những lời khích bác.



Để ngày hôm nay trôi qua thuận lợi, tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, tập trung vào nhiệm vụ, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình. Thủy sinh Mộc lại cho thấy những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình cảm. Dù công việc ngoài xã hội có căng thẳng thế nào thì khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy bình yên. Các thành viên trong gia đình chính là nguồn sức mạnh để bạn không đầu hàng nghịch cảnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm