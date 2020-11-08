Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân mở túi đón tiền, tuổi Hợi thu nhập tăng vọt

Theo tử vi 12 con giáp, Tý cải thiện được nguồn thu nhập, trả hết nợ. Bạn có tài nhìn xa trông rộng nên lường trước được một ngày xảy ra những gì với mình. Công việc gặt hái được nhiều thành tựu, áp lực trước đây cũng không còn. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, hãy mở lòng nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết một cách gọn gàng.

Bạn có tinh thần trách nhiệm khá cao nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu lớn vì sự chăm chỉ, nhiệt tình của bản thân. Nói chung vận trình của bạn thuận buồm xuôi gió, tiền bạc cũng ở mức ổn định, không còn thất thoát nhiều.

Sửu gặp nhiều chuyện buồn, tài chính thất thoát nhiều. Bạn khá lập dị nên không được lòng mọi người. Trong ngày, bạn chỉ hoạt động một mình, ít khi tiếp xúc, giao tiếp với ai. Có nhiều người không dám đến gần vì tính khí khó chịu của bạn. Hãy thay đổi bản thân để được mọi người yêu mến hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Mão

Mão được nhiều người yêu mến, đi đến đâu là được săn đón đến đó. Những tai nạn nhỏ, khó khăn trong ngày, bạn đều vượt qua dễ dàng, không gặp bất cứ khó khăn gì. Công việc của bạn cũng không còn nhiều áp lực, mệt mỏi cũng tan biến hết.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Thìn mất cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thìn đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày. Mối quan hệ của bạn cũng gặp nhiều trục trặc, khó khăn hơn, áp lực công việc đổ về liên tục khiến tinh thần bạn vô cùng mệt mỏi. Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng không có nhiều tin vui. Thậm chí còn có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Tỵ làm việc liên quan đến con số đều gặp rắc rối. Rắc rối lớn nhất là về chuyện tiền bạc. Bạn làm mất tiền nên phải đền, công việc có nhiều áp lực khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không như ý muốn nên tinh thần bạn xuống dốc thảm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, học hỏi kiến thức kinh nghiệm của nhiều người. Vận tài chính của bạn được cải thiện khá nhiều. Bạn học được nhiều bài học bổ ích từ người đi trước nên đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên công nhận.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Mùi gặp khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp nhiều tình huống khó xử, khó khăn. Công việc gặp trục trặc vì có kẻ đứng sau phá rối, gặp nhiều nạn, gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Trong tình cảm, bạn bị đối phương lừa dối, có kẻ thứ ba chen ngang khiến mối quan hệ sẽ đường ai nấy đi trong thời gian sớm.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Thân

Thân vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Bạn là con giáp may mắn, giàu có trong ngày. Những người tuổi Thân không còn nhiều gánh nặng thay vào đó là đón lộc trời ban. Chuyện tiền bạc của bạn được cải thiện khá nhiều, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu gánh họa lớn vì thói quen không tập trung công việc của mình. Chuyện tiền bạc không gặp nhiều tin vui, bị tiểu nhân hãm hại cản đường thăng tiến. Trong công việc, bạn gánh họa thay người khác vì tật lo chuyện bao đồng. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Tuất tài lộc giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của bạn không mấy khả quan, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Bạn đi ra đường nên cẩn thận xe cộ, va chạm giao thông. Những kế hoạch trong thời điểm này cũng không thực hiện được suôn sẻ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Chuyện tình cảm cũng không như ý muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/11/2020 của tuổi Hợi

Bạn được quý nhân soi đường dẫn lối nên con đường quan lộ, tài chính mở rộng thênh thang. Những công việc bạn được giao đều được hoàn thành đúng thời hạn. Trong ngày, bạn khá bận rộn nhưng vẫn có thể hoàn thành mọi việc thật tốt, không xảy ra nhiều sai sót.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm