Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của 12 con giáp: Dậu được nhiều phước lành, hanh thông sự nghiệp, Tý - Mão thận trọng kẻ gian, chú ý tiền bạc

Những thành công trước đó khiến không ít kẻ ghen tỵ, muốn hãm hại, đạp đổ sự nghiệp của người tuổi Tý. Trong thứ Hai, nếu Tý đang có những kế hoạch hay dự định tiến hành một công việc quan trọng thì đừng dại dột mà chia sẻ nó với nhiều người vì biết đâu kẻ gian chỉ chờ cơ hội để hãm hại bạn hoặc làm ảnh hưởng đến tiền tài của bạn. Tý nên điềm tĩnh, nhường bộ trong thời gian này để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Xem tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi dự đoán, người tuổi Dần được nhiều may mắn, công việc hanh thông trong thứ Hai. Sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở. Dần sẽ có được nhiều cơ hội mới để thử thách bản thân tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần con giáp vững tin vào những gì mà mình đã chọn, đặt nhiều tâm huyết vào đấy thì sẽ gặt hái lại được những quả ngọt xứng đáng.

Vào thứ Hai này, Sửu được Thần Tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà. Con đường thăng tiến của con giáp này vốn dĩ chông gai nhưng nay sẽ vô cùng xuôi thuận, thăng tiến không ngừng.Dù làm việc ở lĩnh vực nào con giáp cũng đạt được nhiều thành tựu nhất định, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, người tuổi Sửu nhiều khả năng sẽ có cuộc tương phùng với cố nhân năm xưa và nhận được sự hỗ trợ đắc lực tự người này.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Mão

Bước sang ngày đầu tuần, người tuổi Mão vận trình ảm đạm, kẻ gian rình rập khắp nơi. Con giáp vì quá trọng tình nghĩa nên dễ bị người khác lợi dụng. Mão nên cẩn thận nếu không muốn sự nghiệp bị hủy hoại. Những việc gì có thể “tự thân vận đồng” thì con giáp chớ nên nhờ vả ai để hạn chế tối đa tổn hại.

Vận tài chính của con giáp trong thời gian này có thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, Bản mệnh cần thật tỉnh táo để dùng tiền hợp lý hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đã được dự đoán sẽ phát tài phát lộc trong ngày thứ Hai sắp tới. Nếu là người thuộc lĩnh vực kinh doanh buôn bán, bản mệnh mở rộng thị trường, tha hồ hốt bạc. Sự nghiệp trong thời gian này ngày càng bành trướng. Còn đối với người làm công ăn lương, tuy sẽ có chút khó khăn, thay đổi môi trường làm việc nhưng bạn vẫn an toàn vượt qua mà thu về tiền của.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Tỵ

Bước sang thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, những đề xuất của Tỵ nhận được phản ứng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên, con giáp tha hồ thể hiện tài năng, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc hanh thông, Tỵ có được thu nhập khủng, cuộc sống dư dả sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai này, người tuổi Ngọ sẽ bị Hung Tinh soi trúng, làm vận đen bủa vây, hãm đường tài lộc. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng con giáp vẫn bị cấp trên "không vừa mắt" cố ý chèn ép, không thừa nhận công lao. Ngoài ra, dù có thể đang làm việc tại nhà như sự ganh đua, thị phi với đồng nghiệp cũng không hề thuyên giảm. Con giáp nên dành nhiều thời gian suy nghĩ về những hướng đi mới trong tương lai của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nên cẩn thận lời ăn tiếng nói vào thứ Hai. Con giáp thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng việc nhận định quá chủ quan một vấn đề và lên án gay gắt sai lầm của người khác khiến Mùi trở thành ‘kẻ đáng ghét” trong mắt mọi người. Mùi cần sửa đổi điều này ngay nếu không muốn bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Thân

Trong thứ Hai. người tuổi Thân sẽ có cơ hội lớn để thăng quan tiến chức, thu về bạc tỷ. Trên con đường sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến. Những nỗ lực, công sức mà Thân bỏ ra trước đây, nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc của con giáp cũng sẽ nhuận phát, hanh thông hơn rất nhiều. Chưa hết, bản mệnh còn có quý nhân phò trợ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Dậu

Thứ Hai đến với người tuổi Dậu với nhiều phước lành. Mọi công việc trong ngày đầu tuần đều được Dậu xử lý nhanh gọn, hoàn thành xuất sắc. Các mối quan hệ xã hội của Dậu trong hôm nay cũng phát triển không ngờ. Con giáp có cơ hội gặp được nhiều người bạn mới sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu gặp khó khăn. Tuy bản mệnh chưa thể giàu lên nhưng vẫn có của ăn của để, sống đời sung túc trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Tuất

Trong thứ Hai, vận đen sẽ phủ kín làm công danh, sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở. Bước đường thắng tiến của con giáp này sẽ hóa chông gai và dần đi vào bế tắc. Việc bản mệnh nên làm lúc này là cẩn thận trước sau, tránh những thị phi không đáng có. Tuy nhiên, đây chỉ là thử thách mà nếu con giáp có thể vượt qua sẽ thăng tiến thần tốc, lấy lại vị thế của chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 6/9/2021 của tuổi Hợi

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Hợi sẽ được Cát Tinh phù hộ, ban phát điều lành. Sự nghiệp của con giáp ngày càng thăng hoa, nhuận phát, không gì có thể cản lại được. Hợi sẽ nhận được sự hậu thuận của cấp trên mà giao cho những cơ hội lớn để thử sức và đồng thời gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Nếu mọi việc suôn sẻ, Hợi sẽ có một cuộc sống giàu có trong tương lai gần.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.