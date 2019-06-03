Vận mệnh của tuổi Tý ngày đầu tuần gặp khá nhiều áp lực về những mối quan hệ xung quanh. Vì bạn khá nóng tính nên dễ dàng xung đột, xích mích với đồng nghiệp. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ, có nhiều mối quan hệ thân thiết cũng rạn nứt. Mọi người không cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn.

Ngày thứ Hai đầu tuần của Sửu không gặp nhiều chuyện buồn phiền hay rắc rối. Vận trình của bạn ở mức trung bình, không có quá nhiều khởi sắc. Tiền bạc cũng ổn định ở mức đủ tiêu xài chứ không dư dả. Công việc của Sửu không có gì đáng nói.

Tuổi Dần

Dần có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong ngày hôm nay. Mới thứ Hai đầu tuần mà bạn đã tự tạo nhiều áp lực cho mình. Bạn thường xuyên cáu gắt, nóng giận với người xung quanh vì những chuyện không đáng. Có nhiều người cảm thấy sợ hãi và không dám đến gần tiếp xúc hay nói chuyện với bạn.

Tuổi Mão

Mão gặp không ít rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều tham vọng lớn trong hôm nay. Vì vậy mà bạn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để có được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuy nhiên vì quá nóng vội mà bạn vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Điều này chỉ khiến những công sức của bạn đổ sông đổ bể mà thôi.

Tuổi Thìn

Bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình của mình. Hôm nay, Thìn tha hồ mua sắm, tiêu xài không phải lo lắng thiếu hụt. Gia đạo của bạn gặp nhiều chuyện may mắn, anh em hòa thuận, vợ chồng không còn xích mích, cự cãi nhau như thời gian trước.

Tuổi Tỵ

Tỵ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có một ngày vô cùng vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà lớn của ông trời ban tặng. Không chỉ nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên, bạn còn nhận được số tiền tỷ mà ai cũng khao khát có được.

Tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ trong ngày hôm nay có nhiều khởi sắc, nhất là về chuyện tiền bạc. Bạn trúng hợp đồng làm ăn lớn nên kiếm được không ít tiền. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tốt. Ngày hôm nay, bạn nên dành thời gian cho những mối quan hệ của mình để giải quyết những vấn đề khúc mắc bấy lâu nay.

Tuổi Mùi

Mùi có chuyện tình cảm không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có công việc suôn sẻ như ý bạn mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không may mắn. Bạn gặp phải người không tốt, chỉ lợi dụng và không chung thủy. Hôm nay, có thể bạn sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Vì thế mà tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại.

Tuổi Thân

Thân vì quá nóng tính nên rước không ít khó khăn vào người. Bạn làm việc gì cũng nóng vội, hấp tấp nên dễ dẫn đến hỏng việc, đánh mất cơ hội tốt. Vì vậy một lời khuyên cho Thân là nên kiềm chế lại cảm xúc của bản thân để không phải hối hận về sau.

Tuổi Dậu

Dậu dễ bị lừa gạt tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Vì vậy có gặp người lạ nên cẩn trọng. Đừng nhận lời yêu vội vàng của bất cứ ai. Trong công việc làm ăn cũng đừng tin tưởng người khác quá nhiều kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tuất vướng phải họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuất dính phải họa từ miệng ra. Bạn thường khá thẳng thắn nên gặp không ít rắc rối trong việc giao tiếp với người khác. Thế nên đừng bao giờ xen vào chuyện của bất cứ ai. Cũng đừng dại đứng ra giúp đỡ người ta giải quyết bất cứ chuyện gì. Tốt nhất là chuyện ai người nấy làm.

Tuổi Hợi

Công việc của Hợi gặp khá nhiều chuyển biến tích cực. Bạn không còn phải vất vả, chạy ngược xuôi để tìm kiếm cơ hội thăng tiến như trước. Ngày hôm nay, chỉ cần bạn ngồi yên một chỗ may mắn và tiền bạc sẽ tự tìm đến, giúp bạn giải quyết được những khó khăn trước mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm