Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão công việc ổn định, tuổi Hợi nợ nần ngập đầu

Vận trình của Tý ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn về tiền bạc lẫn chuyện tình cảm. Bạn được quý nhân đứng sau nâng đỡ nên khó khăn mấy cũng vượt qua. Cấp trên cũng bắt đầu nhìn ra tài năng của bạn và có thể sẽ được cất nhấc lên vị trí mới trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của 12 con giáp cho biết trước những điều mà bản mệnh sắp phải đối mặt để có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận một cách tốt nhất.

Dần nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng ôm đồm quá nhiều việc. Đồng thời cũng đừng nhận lời nhờ vả của người khác. Bởi những việc đó sẽ kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Nếu tin người quá mức, bạn sẽ vướng phải nhiều chuyện buồn, họa thị phi.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu nhận được nhiều lời mời ăn uống, gặp gỡ bạn bè. Nhờ vậy mà bạn giải tỏa được những căng thẳng trong công việc bấy lâu nay. Nói chung, vận trình về công việc của bạn ở mức trung bình, không còn gặp nhiều khó khăn như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Mão công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Mão có lộc trời ban, công việc suôn sẻ, chuyện tình cảm như mơ ước. Ngày đầu tuần, bạn không có quá nhiều áp lực về công việc. Những việc bạn làm đều được cấp trên công nhận. Vì vậy mà tiếng nói của bạn cũng có trọng lượng, được nhiều người nể phục hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Thìn

Công việc của Thìn vô cùng áp lực. Nhiều việc đổ về cùng lúc khiến bạn không chống đỡ nổi. Vì vậy mà bạn mắc nhiều sai lầm khiến cấp trên không hài lòng. Nếu không bình tĩnh, tập trung, bạn sẽ bị giảm lương thưởng, bị kiểm điểm và đánh mất niềm tin trong mắt cấp trên.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Tỵ vận trình sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tỵ vô cùng sa sút. Nhất là vấn đề sức khỏe, bạn không ăn uống điều độ nên thường xuyên gặp những vấn đề đau bao tử. Do áp lực công việc quá nhiều khiến bạn đau đầu, mất ngủ và dẫn đến tình trạng căng thẳng vô cùng nghiêm trọng.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ hung cát đan xen. Nửa ngày đầu tin vui đổ về liên tục nhưng nửa ngày sau lại không như ý muốn. Công việc tồn đọng nhiều khiến bạn không còn tâm trí nào tập trung. Cuối ngày càng vội vàng bạn càng làm sai nhiều việc khiến cấp trên không mấy hài lòng.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Mùi bị nói xấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi sống khá cảm tính nên bị nhiều lời không hay tác động. Bạn bị người khác nói xấu sau lưng. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng thảm hại, không gặp may mắn mà chỉ toàn là thất bại, lừa gạt lẫn nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Thân

Thân gặp nhiều rắc rối. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên vận trình không hanh thông. Thậm chí có những việc khiến bạn buồn phiền không yên. Nhất là trong chuyện tình cảm, cả hai cãi nhau, bất đồng quan điểm có thể dẫn đến chia tay.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Dậu may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp may mắn trong ngày đầu tuần. Bạn làm gì cũng hanh thông, nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp và cấp trên. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện hết khả năng của mình. Hãy nắm bắt để tiến lên vị trí mà bản thân mong ước.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Tuất

Tuất nên cẩn thận trong giao tiếp. Có chuyện gì cũng nên tập trung, giữ bình tĩnh đừng nổi nóng vô cớ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của mình. Hãy bỏ ngoài tai những lời không hay về mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều thành quả tốt đẹp ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 21/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi lâm vào tình cảnh thiếu thốn, nợ nần ngập đầu. Bạn khá chật vật trong việc vay mượn để thanh toán nợ. Vì vậy đừng bao giờ vướng vào những trò chơi đỏ đen, cá cược. Bởi những việc này sẽ khiến bạn thân bại danh liệt, lâm vào tình cảnh lao đao vì thiếu tiền. Hợi nên chí thú làm ăn, đừng nghe lời người khác đầu tư hay cá cược vào những trò chơi tiêu khiển.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm