Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân tài lộc hanh thông, quý nhân nâng bước, Dần vận trình ảm đạm, vướng nhiều thị phi, tai tiếng

Người tuổi Tý trong thứ Hai mọi việc diễn ra yên bình và thuận lợi. Nhờ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dù có gặp phải khúc mắc gì đi chăng nữa, bạn cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh ra sức giúp đỡ. Dù đang nghỉ ngơi hay làm việc thì con giáp vẫn nhận được tin vui tài lộc, tiền bạc ồ ạt chảy vào túi.

Xem tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu tài lộc lên hương, thuận đường sự nghiệp. Bản mệnh tận hưởng “quả ngọt” sau những tháng ngày phấn đấu không ngừng. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, nhiều trường hợp có thể nhanh chóng làm giàu nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên bạn không nên có tư tưởng "há miệng chờ sung", mà hãy vững vàng duy trì phong độ trong công việc,

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân thông quan mai mối, giới thiệu gặp được đối tượng hợp ý. Còn bản mệnh đã thành gia lập thất thì có được hạnh phúc vô cùng viên mãn.

Sức khỏe hiện tại của Sửu không có gì đáng ngại. Thế nhưng, con giáp cũng nên chú ý nghỉ ngơi và hạn chế thức quá khuya. Dù tham gia các hoạt động vui chơi thì nên chú ý an toàn là trên hết.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần có điềm báo xấu. Bản mệnh dễ xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp phải thật bình tĩnh, đừng chọn cách giải quyết cực đoan gây sứt mẻ tình cảm. Dần hãy học cách lắng nghe và tiếp nhận lời khuyên hữu ích từ những người đáng tin cậy.

Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh bị tiểu nhân nắm thóp, gây hại đến vận mệnh về sau.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão nên hết sức cẩn trọng trong thứ Hai này. Con giáp đừng quá tự tin rằng một số việc sẽ diễn ra theo kế hoạch của mình vì có một số rắc rối đang sắp xảy đến. Lúc mà bạn đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại phải xốc lại tinh thần để làm việc. Thế nhưng, con giáp cũng không nên “than thân trách phận” vì điều đó chỉ khiến tinh thần của bạn tệ hơn.

Con giáp nên sắp xếp thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, Khoảng cách giữa các thành viên ngày càng xa và nếu con giáp không khéo léo trong cách xử lý sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình rực sáng, có được nhiều bước tiến đáng kể. Nhờ Cát Tinh giúp sức, con giáp nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề tồn đọng đã lâu. Con giáp nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thu nhập vững vàng và ổn định giúp bản mệnh thoải mái làm những điều mình mong muốn.

Con giáp coi trọng tình cảm gia đình và luôn dành ưu tiên hàng đầu cho những người thân yêu. Người độc thân hãy mở lòng để đón nhận duyên trời định.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình lao dốc không phanh. Con giáp luôn cố gắng trong mọi việc nhưng cứ gần thành công thì lại bị đạp đổ. Đừng để bản thân bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Trước hết, bản mệnh cần phải học cách bảo vệ mình tốt hơn thay vì chỉ cặm cụi vào việc phát triển như thế

Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình lao dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, người tuổi Ngọ đi làm trong thứ Hai này sẽ không gặp được nhiều điều như ý. Thậm chí, con giáp phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp, đối thủ. Bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần để không rơi vào tình trạng bối rối.

Vợ chồng rất dễ rơi vào mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Dù là vợ chồng cũng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Mùi

Mọi sự của người tuổi Mùi trong thứ Hai tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Những kế hoạch của bạn nhận được đáng giá cao từ những người xung quanh, con giáp thu được lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc ồ ạt chảy vào túi. Mùi còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp bản mệnh định hướng tương lai, đồng thời khắc phục điểm yếu hiện tại.

Vận trình tình cảm thắm sắc. Không kể là tình cảm vợ chồng hay tình yêu lứa đôi cũng đón nhận nhiều tin cát lành. Các cặp đôi có thể an tâm tận hưởng những phút giây yên bình và ấm áp bên cạnh nửa kia của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai vận trình hanh thông, công việc suôn sẻ. Nguồn năng lượng dồi dào giúp con giáp nhanh chóng hoàn thành công việc được giao với kết quả xuất sắc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đang tập trung thiết lập cho mình các mối quan hệ xã giao có lợi cho công việc.

Vận trình tài lộc không tệ. Tinh thần làm việc hứng khởi mang tới cho bản mệnh những thành tựu xứng đáng. Con giáp nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng phất lên, sống đời giàu sang, phú quý.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Dậu

Trong thứ Hai, hung tinh xuất hiện cảnh báo về nguy cơ phá tài của tuổi Dậu. Con giáp này kiếm được tiền nhưng chi tiêu cũng rất phóng khoáng nên tiền đến rồi đi rất nhanh. Bản mệnh cần phải sớm cân đối chi tiêu của mình lại đi thôi.

Chuyện tình cảm rạn nứt là nguyên nhân khiến cho con giáp này tâm trạng sa sút, tinh thần kém sắc, ấn đường tối đen. Đôi bên có những bí mật không chia sẻ với nhau dẫn đến hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

Trong thứ Hai, hung tinh xuất hiện cảnh báo về nguy cơ phá tài của tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến trong thứ Hai. Con giáp luôn cẩn thận và chăm chỉ nên được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Thời cơ đã đến , bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai nên hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Bản mệnh hoàn toàn có thể cải thiện nguồn thu nhập của mình từ những cơ hội nhỏ.

Tử vi thứ Hai ngày 2/5/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trong thứ Hai diễn ra không thuận lợi. Con giáp chẳng những phải gánh chịu điều tiếng thị phi mà còn đối mặt với vô số rắc rối cộng dồn. Vận trình tài lộc đi xuống. Theo đó, con giáp này cần phải lên kế hoạch cho các dự án kiếm tiền dự phòng, nhanh chóng cải thiện tình hình hiện tại.

Chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Không những bạn bè, đồng nghiệp mà ngay cả những người thân yêu bên cạnh cũng muốn quay lưng với con giáp này. Tuy nhiên, trước khi muốn trách móc người nào đó thì hãy xem xét lại chính mình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.