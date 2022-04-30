Trong 77 ngày tới, đụng độ Hung Tinh, vận trình vụt tắt, 3 con giáp sự nghiệp sa sút, tiền bạc tiêu tan, lâm vào cảnh khốn cùng, khổ sở

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 22:50

Hãy cùng xem bạn có không may lọt vào top 3 con giáp xui xẻo nhất trong 77 ngày tới!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 9 ngày tới vận trình tâm tối, vướng nhiều thị phi. Con đường công danh sự nghiệp gặp phải trục trặc do con giáp không được điềm tĩnh khi xử lý vấn đề, dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình. Tiền tài của Mão từ đây cũng sẽ suy giảm. Con giáp nên chú ý chi tiêu, tránh hoang phí mà gây tiếu hụt về sau.

Chuyện tình cảm có nhiều biến động. Bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương. Mối quan hệ vì thế mà xuất hiện những vết rạn nứt, tuổi Mão cần phải sớm nghĩ cách để giải quyết tình trạng này.

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Người tuổi Mão trong 9 ngày tới vận trình tâm tối, vướng nhiều thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới thị phi bủa vây, tiểu nhân mưu hại. Con giáp xui xẻo sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Con giáp được khuyên nên giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Chuyện tình cảm không có nhiều chuyển biến. Con giáp luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm không nên chỉ đến từ một phía, con giáp nên suy nghĩ xem có nên hay không duy trùy mối quan hệ này.

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gười tuổi Mùi trong 9 ngày tới thị phi bủa vây, tiểu nhân mưu hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ nàng ngày càng sa sút. Trong 77 ngày tới, công việc của con giáp khó có được thành quả như mong đợi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng do áp lực cộng thêm các tác động bên ngoài đã khiến con giáp lơ là, cũng vì thế mà mắc phải sai lầm, khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Sức khỏe của con giáp có dấu hiệu xấu đi. Con giáp luôn bị quấy rầy bởi các căn bệnh lâu năm nên cơ thể luôn mệt mỏi. Thời tiết đang dần thay đổi, bản mệnh nên chú ý sưc khỏe nhiều hơn.

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Vận trình của người tuổi Tỵ nàng ngày càng sa sút - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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