Trong 100 ngày tới, trời ban vận may, thời cơ đã đến, 3 con giáp sự nghiệp phát đạt, tài lộc dồi dào, mau chóng tiến thân, có được vinh hoa, phúc khí

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 21:55

Trong 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài, sự nghiệp thăng tiến. Bản mệnh tha hồ chi tiêu, không lo không nghĩ.

Tuổi Thân

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Thân trong 100 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Con giáp nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tài lộc của con giáp cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Thân sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Con giáp may mắn này cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

con giap may man 1
Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Thân trong 100 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến thần tốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công danh sự nghiệp tuổi Ngọ trong 100 ngày tới đang tiến khá nhanh. Các kế hoạch của bạn đều tiến triển đúng theo quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Nhờ thế mà cơ hội để con giáp này thăng quan tiến chức trong tương lai sắp tới khá lớn. Việc kiếm tiền của con giáp này trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần.

Vận trình tình cảm trong ngày tương đối hài hòa. Trải qua ít nhiều sóng gió thì các cặp đôi cũng dần có sự thấu hiểu và cảm thông nhau hơn. Tuy nhiên, con giáp và nửa kia nên dành nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn để tình cảm luôn mặn nồng.

con giap may man 2
Công danh sự nghiệp tuổi Ngọ trong 100 ngày tới đang tiến khá nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 100 ngày tới vận trình khởi sắc. Bạn làm việc vô cùng cẩn thận, không hề để lộ chút sơ hở nào nên rất nhanh đạt được những thành quả to lớn trong sự nghiệp. Con giáp chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa. May mắn được quý nhân soi đường dẫn lối mà con giáp có thể nhanh chóng tìm thấy được mối nhân duyên tốt đẹp. Chỉ cần bản mệnh mạnh dạn thêm tí nữa thì hai người có thể tiến thêm một bước dài.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 100 ngày tới vận trình khởi sắc. Bạn làm việc vô cùng cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), ơn trên an bày, ban phát tài lộc, 3 con giáp như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, hóa nguy thành an, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng

Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), ơn trên an bày, ban phát tài lộc, 3 con giáp như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, hóa nguy thành an, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng

Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), 3 con giáp may mắn gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, tiền tài của cải nhiều không chỗ chứa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 100 ngày tới Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 23 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 23 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng