Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), ơn trên an bày, ban phát tài lộc, 3 con giáp như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, hóa nguy thành an, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 21:09

Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), 3 con giáp may mắn gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, tiền tài của cải nhiều không chỗ chứa.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp trong tuần mới. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc không quá dồi dào nhưng con giáp vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cát Tinh mang đến cho người tuổi Sửu thêm nhiều động lực để có thể phát triển sự nghiệp trong tuần mới. Con giáp này biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để được trao thêm cho nhiều cơ hội hơn.

Vận trình tài lộc trong ngày không tệ. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết tiết kiệm, chuẩn bị nguồn vốn vững chắc cho các dự án trong tương lai.

con giap may man 2
Cát Tinh mang đến cho người tuổi Sửu thêm nhiều động lực để có thể phát triển sự nghiệp trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc trong tuần mới của người tuổi Hợi bình ổn. Con giáp may mắn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc thực sự. Phong cách của bản mệnh khá trầm ổn và thẳng thắn, điều này cũng khiến đồng nghiệp ủng hộ bạn nhiều hơn.

Tài vận của con giáp khá thuận lợi. Khi mà công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Chủ yếu đại diện cho người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Nhìn chung, vận trình phía trước của con giáp không bao giờ đáng ngại.

con giap may man 3
Công việc trong tuần mới của người tuổi Hợi bình ổ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mão vận mệnh khai thông, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mão vận mệnh khai thông, tiền tài rủng rỉnh, Ngọ dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 30/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mão đón nhận nhiều tin vui tài lộc, vận trình thăng hoa rực rỡ. Trong khi đó, người tuổi Ngọ vướng nhiều thị phi, bị kẻ gian gây chuyện hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi tuần mới Tử vi 3 con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng