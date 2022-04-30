Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), ơn trên an bày, ban phát tài lộc, 3 con giáp như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, hóa nguy thành an, tiền vàng đầy tủ, sống đời phủ phê, sung sướng

Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5), 3 con giáp may mắn gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, tiền tài của cải nhiều không chỗ chứa.
- Trời ban điềm lành, công danh khai sáng, 3 con giáp ăn nên làm ra, lộc lá bao la, vận may tràn ngập, thuận lợi thăng quan tiến chức trong 15 ngày tới
- Tử vi 4 ngày tới ( 30/4 - 3/4), Cát Thần ban phước, 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ, có được nhiều cơ hội thăng quan tiến chức
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp trong tuần mới. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.
Tài lộc không quá dồi dào nhưng con giáp vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.
Tuổi Sửu
Cát Tinh mang đến cho người tuổi Sửu thêm nhiều động lực để có thể phát triển sự nghiệp trong tuần mới. Con giáp này biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để được trao thêm cho nhiều cơ hội hơn.
Vận trình tài lộc trong ngày không tệ. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết tiết kiệm, chuẩn bị nguồn vốn vững chắc cho các dự án trong tương lai.
Tuổi Hợi
Công việc trong tuần mới của người tuổi Hợi bình ổn. Con giáp may mắn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc thực sự. Phong cách của bản mệnh khá trầm ổn và thẳng thắn, điều này cũng khiến đồng nghiệp ủng hộ bạn nhiều hơn.
Tài vận của con giáp khá thuận lợi. Khi mà công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Chủ yếu đại diện cho người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Nhìn chung, vận trình phía trước của con giáp không bao giờ đáng ngại.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.