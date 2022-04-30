Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, chuyển bại thành thắng

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 23:59

Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn rước lộc về nhà, sự nghiệp lên hương, tận hưởng đủ mọi vinh hoa, phú quý.

Tuổi Sửu

Cục diện tam hợp nâng đỡ giúp vận trình tình cảm của tuổi Sửu có những bước chuyển biến rõ rệt trong 88 ngày tới. Những cặp đôi có thể sẽ đón thêm nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Sự hòa hợp trong mối quan hệ khiến cho tuổi Sửu và nửa kia càng ngày càng gắn bó thêm với nhau. Nếu như cảm thấy đã đến lúc về chung một nhà thì chớ nên chần chừ, để lỡ mất thời gian ở bên chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

Con đường sự nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi mở ra con đường thăng quan tiến chức cho mình. Tài chính cũng vì thế mà trở nên dồi dào, dư dả. Nhìn chung, vận trình sắp tới của bản mệnh không có gì đáng ngại.

Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, chuyển bại thành thắng - Ảnh 1
Cục diện tam hợp nâng đỡ giúp vận trình tình cảm của tuổi Sửu có những bước chuyển biến rõ rệt trong 88 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổ Tỵ có lộc về tiền bạc trong 88 ngày tới. Nguồn thu nhập ổn định vững vàng, giúp cho bản mệnh hóa giải được nhiều nỗi khó khăn không có cách nào giải quyết. Con giáp này không còn cảm thấy lo lắng hay áp lực với những khoản chi tiêu như trước đây, nhờ vậy mà tâm trạng cũng thoải mái hơn đặt ra nhiều ý tưởng hơn cho mục tiêu trong tương lai.

Chuyện tình cảm có nhiều tiến triển. Con giáp may mắn này và nửa kia tâm đầu ý hợp, hạnh phúc viên mãn. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng như ý. Cả hai mở lòng tình nguyện đón nhận nhân duyên.

Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, chuyển bại thành thắng - Ảnh 2
Người tuổ Tỵ có lộc về tiền bạc trong 88 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong 88 ngày tới diễn ra khởi thuận. Dù là người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có được những cơ hội thăng tiến tốt trong ngày. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên trông chờ vào vận may mà không nỗ lực tự mình tạo ra cơ hội.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tài lộc hưng thịnh, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, chuyển bại thành thắng - Ảnh 3
ông việc của tuổi Mùi trong 88 ngày tới diễn ra khởi thuận - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 24 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 24 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng