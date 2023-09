Tử vi thứ Hai ngày 18/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tài lộc bùng nổ, tuổi Sửu có tin vui trong nhà

Tuổi Sửu

Trong ngày mới, người tuổi Sửu nên mạnh dạn trong chuyện tiền bạc, đầu tư vào kế hoạch có khả thi. Và cách chiếm lợi thế nhất chính là biết biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh, bạn chắc chắn sẽ thành công.

Chuyện tình cảm trong yêu đương hay gia đạo sẽ có tin vui. Bên cạnh đó, tuổi Sửu nên chú ý sức khỏe, cẩn thận khi đi xa.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Tâm trạng của người tuổi Dần trong ngày mới không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng của người tuổi Dần trong ngày mới không được tốt. Có vẻ những nỗ lực của bạn chưa được công nhận. Từ đó, bạn cảm thấy chán nản và thất vọng. Và có thể vì tâm trạng không tốt này bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Lời khuyên cho bạn trong ngày mới là nên tránh xa chuyện liên quan đến tiền bạc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão có vận trình công việc suôn sẻ. Dù có chút trở ngại nhưng bạn vẫn có thể vượt qua, để lại ấn tượng tốt trong mắt cấp trên.

Trong ngày, bạn có sự hao tổn về tiền bạc, tài lộc đến chậm.

Tuổi Mão cần có thời gian tịnh dưỡng, đừng bỏ bê bản thân.

Về tình cảm, vốn không như mong đợi nhưng bạn cũng đừng quá thất vọng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của tuổi Thìn cho biết, bạn nên bình tĩnh và có sự chuẩn bị với những việc không như ý muốn. Đừng nản lòng hay mất kiên nhẫn. Chuyện gì cũng cần có quá trình và cố gắng. Trong công việc, chỉ cần cố hết mình, bạn chắc chắn được ghi nhận công sức.

Bạn khá sáng suốt trong việc kiếm tiền.

Trong tình cảm, tuổi Thìn cũng cần sự nhẫn nại. Bạn hãy tin vào trực giác của mình, đừng mù quáng khi yêu.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ khá bận rộn, với công việc và các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ khá bận rộn, với công việc và các mối quan hệ. Chuyện bất ngờ cũng có, nhưng sẽ không có gì tiêu cực. Chỉ cần tôn trọng ý kiến của nhau, sẽ tránh gây bất hòa.

Tuy nhiên, bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn.

Về tình cảm, người độc thân nên để lại quá khứ để tìm kiếm cơ hội trong hiện tại.

Bạn có khá nhiều cơ hội cải thiện chuyện tiền bạc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Đây là ngày khá thuận lợi với người tuổi Ngọ. Bạn làm gì cũng có người giúp đỡ. Và khi gặp trở ngại bạn cũng đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tài lộc ở mức ổn định, nhưng đủ tiêu xài.

Tình duyên khá tốt với người tuổi Ngọ. Những ai đang yêu nhau trải qua tình cảm nồng nàn viên mãn. Ai có gia đình hạnh phúc vui vầy. Người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng như ý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Ngày mới của người tuổi Mùi có vẻ không suôn sẻ. Những việc nghiêm trọng bạn nên từ tốn giải quyết, đừng vội vàng. Quan trọng vẫn là giữ tâm thế bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. May mắn hơn, bạn luôn được quý nhân giúp đỡ.

Tài lộc vẫn ổn định, không quá hao hụt nhưng nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của người tuổi Thân khá may mắn trong các trò cần vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Thân khá may mắn trong các trò cần vận may. Dù vậy khoản tiền này cũng sẽ chóng ra đi, do đó đừng quá trông đợi vào may mắn. Và bạn cần cẩn thận tiểu nhân. Dù vậy, trong chuyện gì bạn cũng sẽ có quý nhân tạo cơ hội tốt. Chỉ cần đừng quá bất cẩn để người khác lợi dụng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Mùi.

Tuổi Dậu

Ngày mới của tuổi Dậu cẩn thận chuyện tiền bạc. Bạn nên có một khoản tiết kiệm phòng tránh chuyện không may. Dù có phải gặp khó khăn cũng nên dùng sự thiện chí, tích cực để đối mặt. Vấn đề sau đó sẽ được giải quyết.

Tuổi Dậu cẩn thận họa tiểu nhân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới, tuổi Tuất có nhiều âu lo trong công việc. Dù vậy, bạn không nên quá tiêu cực, chuyện cần giải quyết đều cần thời gian và cố gắng.

Tài lộc vào rồi ra, có đó tiêu đó.

Trong tình cảm nên có sự dứt khoát với mọi chuyện.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Ngày mới, người tuổi Hợi nên đảm bảo tiến trình công việc, giải quyết những gì còn khúc mắc. - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Hợi nên đảm bảo tiến trình công việc, giải quyết những gì còn khúc mắc. Nếu cần sự giúp đỡ, đừng e ngại tìm đến người khác.

Tiền bạc có thể chậm nhưng vẫn có để tiêu xài.

Trong tình cảm, bạn nên có sự ổn định cảm xúc, tức giận sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.