Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của 12 con giáp: Hợi - Ngọ vận may tìm đến tận nhà, tài lộc hanh thông, dư dả, Dần tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Trong thứ Hai, Người tuổi Tý làm việc gì cũng khó thành công dưới tác động của cục diện Tương Hại. Thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện phía sau, tìm cơ hội phá phách thành quả lao động của bạn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Không chỉ gặp rắc rối trong sự nghiệp mà đường tình cảm của Tý và nửa kia sống trong cảnh lạnh nhạt, mâu thuẫn với nhau. Hãy luôn nhắc bản thân phải giữ mình, không chạy theo thú vui bên ngoài, đặc biệt nên trò chuyện với nhau nhiều hơn để hóa giải những hiểu lầm không đáng có.

Vì thế, bạn cần phải cẩn thận trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, đừng vì việc quen mà trở nên thiếu lơ là, cảnh giác. Đây là khoảng thời gian thử thách sức chịu đựng của bạn vì vậy đừng bỏ cuộc nhé.

* Giờ tốt trong ngày: 10h-11h

* Con số may mắn: 9, 22

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Phương diện kinh doanh cũng rất ổn khi con giáp may mắn này có quý nhân tương trợ làm đâu cũng gặp thuận lợi, của cải kiếm về ngày một ổn định hơn trước.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

* Giờ tốt trong ngày: 19h-21h

* Con số may mắn: 2, 13

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Dần

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Dần liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy phá hoại nên công việc tiến triển chậm chạp, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ. Thời điểm này, Dần cần phỉa bình tĩnh không được đưa ra quyết định vội vàng nhằm giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể.

Một số người hành xử nóng nảy có thể sẽ đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn trong ngày thứ Hai này. Những chuyện thị phi liên tiếp kéo đến sẽ khiến bạn khó có thể ứng phó nổi. Bạn có biết mình càng nông nổi bao nhiêu thì kẻ tiểu nhân càng đắc ý bấy nhiêu không?

May mắn, người nhà sẽ luôn ở bên cổ vũ và tiếp thêm động lực cho bạn. Vì vậy tuyệt đối đừng bỏ cuộc, mọi chuyện rồi cũng sẽ suôn sẻ mà thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-11h

* Con số may mắn: 7, 31

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Dần liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy phá hoại nên công việc tiến triển chậm chạp, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Người tuổi Mão trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao con giáp này sẽ còn được thăng tiến cao hơn nữa.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

* Giờ tốt trong ngày: 15h-17h

* Con số may mắn: 17, 50

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi cho thấy vào thứ Hai, người tuổi Hợi có thể đến với người mà mình thầm mến suốt bấy lâu nay. Tình cảm chân thành và những hành động quan tâm của bạn chính là điều đả động trái tim người ấy. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn khi cả bạn và người ấy đều yêu thương nhau thật lòng.

Với những người đã lập gia đình, bạn có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia của mình, và điều đó chắc chắn khiến bạn cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự nghiệp từ đây cũng dần thăng tiến.

Thần Tài ban phước trong ngày này nên thành công đang nằm trong tầm tay của bạn. Khi cơ hội đến, hãy nhanh chóng nắm bắt chứ đừng chần chừ, do dự, bỏ lỡ thời cơ vào tay người khác. Bạn cũng đừng ngại khó khăn vất vả, bởi công lao của bạn rồi sẽ được trả giá tương xứng.

* Giờ tốt trong ngày: 15h-17h

* Con số may mắn: 99, 45

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Tỵ

Hôm nay Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ có thể khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khâm phục vì vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Bạn nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những vấn đề nan giải.

Việc bạn cần làm bây giờ là đặt ra một cái đích tham vọng hơn cho bản thân, đừng vội hài lòng và quyết định giậm chân tại chỗ. Bạn vẫn còn một con đường rất dài phía trước, nếu không chịu tiến bước thì sẽ bị mọi người vượt qua đấy.

* Giờ tốt trong ngày: 19h-21h

* Con số may mắn: 12, 20

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Ngọ

Hôm nay cho biết Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặt hái được những thành công ngoài mong đợi trong ngày thứ Hai này, tất cả là nhờ bạn đã biết phát huy tiềm năng của mình đúng lúc đúng chỗ. Thành công rực rỡ trong sự nghiệp giúp cho cuộc sống của Ngọ sắp tới vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, dù đạt được thành tựu lớn lao thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo và tự mãn đến nỗi không nhìn rõ thực tại trước mắt. Thực tế vẫn còn nhiều điều bạn cần phải học hỏi, vì thế hãy luôn nhớ trau dồi cho bản thân mình nhé.

Tuy nhiên, việc bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc đôi khi khiến cho mối quan hệ tình cảm có chút rắc rối. Nếu như bạn vẫn còn quý trọng mối quan hệ hiện tại thì nên nhanh chóng tìm cách hàn gắn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-20h

* Con số may mắn: 21, 27

Hôm nay cho biết Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặt hái được những thành công ngoài mong đợi trong ngày thứ Hai này, tất cả là nhờ bạn đã biết phát huy tiềm năng của mình đúng lúc đúng chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Mùi

Thiên Ấn đem lại nhiều điều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bản mệnh có phản ứng nhanh nhẹn và đầu óc minh mẫn, vì vậy mà những việc tưởng chừng khó khăn vào tay bạn đều được giải quyết ổn thỏa. Hôm nay là ngày bạn khẳng định vị thế.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn trong các mối quan hệ, đừng tỏ vẻ quá xa cách với mọi người xung quanh. Nếu có các công việc nhóm, bạn cũng nên chủ động tham gia chứ không nên chờ đến khi bị người khác điểm danh yêu cầu.

* Giờ tốt trong ngày: 4h-9h

* Con số may mắn: 1, 7

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Tử vi 12 con giáp cho thấy ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, con giáp này thường hành xử một cách cực đoan, không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Điều này khiến cho hình ảnh của bạn dần xấu đi trong mắt người khác.

Bạn có thể sẽ còn phải chịu sự hãm hại của kẻ tiểu nhân, vì thế đừng dễ dàng tin theo lời dụ dỗ, xúi bẩy của người khác. Tốt nhất, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh can thiệp vào những chuyện bao đồng.

* Giờ tốt trong ngày: 9h - 21h

* Con số may mắn: 58, 30

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dậu và nửa kia dễ gặp mâu thuẫn với nhau. Tất cả chỉ là chuyện vặt vẵn nên hãy cố giữ bình tĩnh đừng nói ra bất cứ điều gì khiến đối phương và bạn không thể nhìn mặt nhau nữa nhé.

Có lẽ bạn và người ấy vẫn còn chưa thật sự bao dung cho nhau nên mới so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cả hai đều phải tiếp tục học cách dung hòa và tha thứ cho đối phương nếu muốn duy trì một mái nhà hạnh phúc.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào công việc chính của mình. Công sức của bạn bao lâu nay đã được ghi nhận, hãy coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

* Giờ tốt trong ngày: 5h-7h

* Con số may mắn: 29, 9

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong thứ Hai có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn thất bát. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, chỉ khi dựa vào bản lĩnh và năng lực thì mọi khó khăn mới qua nhanh. Con giáp tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, rơi vào cũng nợ nần, thiếu thốn.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên mong họ hiểu nỗi lòng của mình nếu như mà bạn không nói ra, những lời nói hờn dỗi vô cớ của bạn sẽ chỉ làm tổn thương tới mối quan hệ hiện tại của mình thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 4h-20h

* Con số may mắn: 95, 77

Tử vi thứ Hai ngày 14/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi ngày thứ Hai này cho biết nhờ có Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Hợi mới có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người xung quanh trong ngày hôm nay, khiến công việc vốn đã trôi chảy lại càng tiến triển thuận lợi hơn. Nhiều khúc mắc trước đó cũng được giải quyết nhanh chóng.

Người làm lãnh đạo nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Bạn thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Tương lai, bạn còn có thể tiến xa hơn nữa.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

* Giờ tốt trong ngày: 15h-17h

* Con số may mắn: 7, 4

Tử vi ngày thứ Hai này cho biết nhờ có Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Hợi mới có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người xung quanh trong ngày hôm nay, khiến công việc vốn đã trôi chảy lại càng tiến triển thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!