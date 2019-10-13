Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vạ miệng, tuổi Ngọ có tin vui phương xa

Tâm linh - Tử vi 13/10/2019 12:06

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ cẩn thận vạ miệng hại thân, tuổi Ngọ có tin vui phương xa. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý làm kinh doanh có vận may cực lớn trong ngày mới. Bạn nên đẩy mạnh kế hoạch với cơ hội quý giá này.

Vận tài lộc cũng khá tốt với người đi làm. Dù phải làm thêm việc nhưng thu nhập thêm sẽ thỏa đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, kế hoạch tuổi Sửu theo đuổi thời gian qua đã có kết quả tốt. Dù là người làm kinh doanh hay buôn bán đều đạt thành quả ấn tượng.

Tài lộc vì thế cũng dồi dào hơn. Dù vậy, tuổi Sửu nên nghĩ đến việc đầu tư, hơn là tiêu xài mua sắm.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, vận trình duyên của tuổi Dần cực vượng trong ngày. Đặc biệt là vợ chồng sẽ có khoảng thời gian hâm nóng tình cảm.

Người độc thân sẽ có nhiều lựa chọn cho mình, hãy từ tốn chọn nhân duyên phù hợp nhé!

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão có thể phạm sai lầm nhỏ trong công việc. Nhưng vì có tiểu nhân đeo bám nên rất dễ gây ra họa lớn. Bạn nhất định phải cẩn thận.

Bù lại, tuổi Mão luôn thấy may mắn khi có gia đình và người ấy bên cạnh.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm tranh cãi trong ngày mới. Đây có thể là trong công việc hoặc gia đạo.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc khá tốt, bạn không còn phải lo chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Tỵ

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Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ cẩn thận trong ăn nói. Đừng vạ miệng mà hại thân, vướng họa thị phi nơi làm việc.

Tài lộc không khởi sắc, bạn vẫn còn phải âu lo về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày mới thanh thản. Bạn không phải lo lắng chuyện gì. Tâm trạng sẽ càng phấn khởi hơn khi cuối ngày bạn đón nhận một tin vui từ phương xa.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi chuẩn bị đón vận may trong công việc. Vận may này có được là nhờ sự chuyên tâm của bạn trong thời gian qua.

Dù vậy, tuổi Mùi nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể gặp nhiều khúc mắc trong tình cảm. Cặp đôi hay vợ chồng có thể nảy sinh tranh cãi.

Đừng để tâm trạng không vui này làm ảnh hưởng đến kết quả công việc của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khá can đảm trong những quyết định lớn. Nhưng lần này, bạn nên cân nhắc lời khuyên của người xung quanh.

Tài lộc không tăng, tuổi Dậu nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Tuất

Thay vì mệt mỏi vì bị hiểu lầm, tuổi Tuất nên tìm cơ hội tốt để giải thích. Nếu thấy không đáng để suy nghĩ, hãy cứ để thời gian trả lời.

Chuyện tình cảm là chuyện khó đoán, nếu muốn kết hôn thì bạn nên suy nghĩ cẩn thận hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Hai ngày 14/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi không có nhiều may mắn trong ngày mới, nhưng tâm trạng của bạn vẫn thoải mái. Công việc, gia đình hay tình duyên đều ổn định. Đây là thời gian tuổi Hợi nên dành thời gian để nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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