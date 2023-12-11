Tử vi thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp được Thần Tài 'yêu thương', tiền tiết kiệm nằm không cũng tăng gấp bội, sự nghiệp cất cánh bay cao, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp thăng tiến, nhận cơn mưa tiền trong ngày 11/12.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có đủ khả năng để đối phó với tất cả các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân nơi thương trường. Họ cũng đặc biệt siêng năng, khéo léo và đào hoa. Tuổi Dần còn có lý trí cao và tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi.

Vận trình làm ăn và sự nghiệp của người tuổi Dần thường vững chắc, khó khăn với họ chỉ là nhất thời. Trong ngày 11/12, cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc ngọt ngào. Dần chắc chắn sẽ là một trong những con giáp may mắn. Kể từ đây, mọi vận đen lùi lại phía sau, họ sẽ từng bước thăng hoa, kiếm được nhiều tiền, có thể rủng rỉnh tiêu pha.

Tử vi thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp được Thần Tài 'yêu thương', tiền tiết kiệm nằm không cũng tăng gấp bội, sự nghiệp cất cánh bay cao, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong ngày 11/12 người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ đây, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp được Thần Tài 'yêu thương', tiền tiết kiệm nằm không cũng tăng gấp bội, sự nghiệp cất cánh bay cao, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 11/12 cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. 

Nếu đầu tư bất động sản thì tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn.

Tử vi thứ Hai ngày 11/12: 3 con giáp được Thần Tài 'yêu thương', tiền tiết kiệm nằm không cũng tăng gấp bội, sự nghiệp cất cánh bay cao, lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 11/12 tu vi ngay 12/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng