Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có đầu óc tinh tế và dám bứt phá. Mặc dù đôi khi họ thiếu một số ý tưởng nhưng chỉ cần họ làm việc có tâm thì thành tựu sự nghiệp cũng không kém ai. Hơn nữa, con giáp này còn có tài năng phi thường và luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong công việc, xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Người tuổi Mão có hiệu suất làm việc cao, một số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết êm thấm.

Đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12, con giáp tuổi Mão càng dễ lấy được lòng tin của qúy nhân. Bởi vì mọi thành công sẽ bắt đầu từ những cơ hội mới, nếu bạn tìm ra cơ hội và được qúy nhân giúp đỡ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng đi vào qũy đạo ổn định, thành công là tất yếu.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có phúc khí, hơn nữa, bản mệnh luôn có tinh thần lạc quan, tích cực nên cuộc sống lúc nào cũng có vẻ bình yên và thuận lợi hơn người đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã được sống trong sự bao bọc của mọi người xung quanh, cho dù có gây ra rắc rối cũng có người giúp đỡ khắc phục.

Tuy nhiên, điều mà bản mệnh cần học là trân trọng những gì mà mình đang có, tranh thủ các cơ hội trời ban nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc sống. Còn nếu bản mệnh chỉ thích an nhàn, hưởng phúc thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ có một cuộc sống bình bình, để người khác vượt qua.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp may mắn được Quý Nhân dìu dắt, thoát số vất vả, vàng chất đầy ba gian nhà, thoải mái tiêu pha

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp may mắn được Quý Nhân dìu dắt, thoát số vất vả, vàng chất đầy ba gian nhà, thoải mái tiêu pha

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trúng số đổi đời, tiền bạc đầy túi trong ngày 9/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 10/12 tu vi ngay 11/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 53 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ