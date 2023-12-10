Gọi tên 3 con giáp trúng số vào đúng 17 giờ ngày 10/12: Hốt trọn tài lộc của thiên hạ, tiền đầy túi, tình đầy tim, thu hái lộc vàng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây liên tiếp đón nhận hỷ sự, công việc thành công mỹ mãn vào đúng 17 giờ ngày 10/12.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Tỵ là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Tỵ tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người yêu mến.

Vào đúng 17 giờ ngày 10/12, người tuổi Tỵ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn. Đường tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian này được đánh giá là vượng phát. Nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Nghề tay trái cũng mang lại một khoản tiền kha khá.

Gọi tên 3 con giáp trúng số vào đúng 17 giờ ngày 10/12: Hốt trọn tài lộc của thiên hạ, tiền đầy túi, tình đầy tim, thu hái lộc vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá xuất sắc, tự giác về nhiều mặt. Họ sắc sảo, thông minh, có kỹ năng làm việc, có tầm nhìn xa nên thành công trong nhiều việc.

Con giáp này cũng có thể dùng sự kiên nhẫn và tự tin của mình để giành lấy vinh quang cho gia đình về nhiều mặt vào đúng 17 giờ ngày 10/12. Cho dù trong công việc họ sắc sảo, quyết đoán bao nhiêu thì thái độ với gia đình lại mềm mỏng, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Con giáp tuổi Ngọ rất hiếu thảo với cha mẹ, luôn cẩn thận chăm lo cho mọi nhu cầu của cha mẹ, đối xử chu đáo với người thân. Trong thời điểm này, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, sớm hưởng phúc.

Gọi tên 3 con giáp trúng số vào đúng 17 giờ ngày 10/12: Hốt trọn tài lộc của thiên hạ, tiền đầy túi, tình đầy tim, thu hái lộc vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất biết cách sống và ứng xử với những người xung quanh, tính tình hiền lành dễ chịu và lương thiện, chỉ cần không vượt qua giới hạn của con giáp này thì phần lớn mọi việc, người tuổi Mão đều suy nghĩ cho người khác.

Những người cầm tinh con mèo cũng là những người sống lý trí, bình tình, ít khi nổi nóng. Vào đúng 17 giờ ngày 10/12, chính nhờ những yếu tố này mà người tuổi Mão sống một đời hạnh phúc, không thiếu phúc khí, lúc nào cũng nhận được sự trợ giúp, nhờ thế mà cuộc sống tương đối ổn định, tài lộc vẹn toàn.

Gọi tên 3 con giáp trúng số vào đúng 17 giờ ngày 10/12: Hốt trọn tài lộc của thiên hạ, tiền đầy túi, tình đầy tim, thu hái lộc vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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