Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão công việc thuận lợi, gặp được quý nhân, Tuất cô đơn trong cuộc sống và tình cảm

Xem tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tý có thể va chạm với kẻ tiểu nhân. Những kẻ xấu bụng có thể vu oan cho bạn, bắt bạn chịu trách nhiệm cho những việc mà mình không hề làm.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Hãy giữ bình tĩnh hết sức có thể để không hành xử một cách nóng nảy, đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn. Chỉ khi giữ được lý trí, bạn mới phân định được đâu là hành động mình nên làm, đâu là hành động không nên.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Sửu

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, Sửu gặp Thực Thần là ngày có lộc ăn, không có nhiều ưu sầu, bạn chủ yếu là rong chơi ít suy nghĩ về công việc. Bạn không để tâm vào các nhiệm vụ nữa mà chỉ chú tâm vào những trò giải trí trên mạng hoặc tám chuyện với bạn bè. Hãy cẩn thận nếu không về sau, bạn sẽ phải làm vất vả gấp đôi.

Có Thực Thần che chở người tuổi Sửu dễ dàng phát huy tài năng riêng. Xử lý công việc tiền bạc khá bảo thủ, có điềm quý nhân phù trợ nên giữ tiền tốt.

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, bản mệnh nên tránh để những suy nghĩ tiêu cực điều khiển mình. Người tuổi Sửu có Thực Thần chi phối sẽ trở nên nóng nảy, tinh thần luôn bất an. Khi bạn làm gì nếu không nghĩ đến cảm xúc của bản thân thì cũng nên đứng trên lập trường của đối phương mà cân nhắc. Đừng để có những hành vi buông thả mà làm đường tình duyên mình gặp trắc trở.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Dần

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của người tuổi Dần giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Theo tử vi, bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Ngày này bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Gia đạo an hòa, bạn và người ấy tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Gia đình êm ấm là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của người tuổi Dần giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Mão

Bạn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ. Trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành, không thích tranh cãi với bất kỳ ai. Tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở.

Một ngày không xuất hiện nhiều sóng gió, có bạn bè tương trợ nên kinh tế không gặp xung vận. tuổi Mão nên học cách điều chỉnh đời sống tinh thần và vật chất nên cuộc sống tinh thần khá phong phú.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão có nhiều điểm sáng trong khoảng thời gian này. Con giáp này không còn mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia, đôi bên biết cách bao dung nên không gặp vấn đề gì to tát.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 5/11/2022, dù tuổi Thìn mong muốn có thể tập trung vào công việc hoặc các vấn đề cá nhân thì lại liên tục bị làm phiền. Điều này có thể gây cho con giáp này sự thất vọng, chán nản, tuy nhiên đừng vì thế mà có suy nghĩ muốn trả thù.

Bù lại cục diện Thổ Hỏa tương sinh tốt cho ai đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại, nhất là những người từng phạm lỗi với người khác thì đây là cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, lấy lại lòng tin. Ai đang có gia đình hạnh phúc thì nên tìm cách vun vén những gì đang có, chớ đứng núi này trông núi nọ.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ Bảy ngày 5/11/2022 của 12 con giáp cho thấy, kế hoạch ban đầu không thể tiến hành suôn sẻ nhưng Tỵ lại không kịp thay đổi để phù hợp với tình hình khiến bạn dễ gặp nhiều trở ngại, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Tỵ nên chú ý đến các chi tiết và xử lý nó một cách cẩn thận. Hơn nữa, bạn nên cẩn thận khi đi ra ngoài, chú ý an toàn giao thông, chiều tối về nhà sớm nghỉ ngơi.

Người độc thân có Thực Thần tọa mệnh lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước khiến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ có những bước tiến đáng kể. Bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong mọi quyết định, cũng nhờ vậy mà bạn cảm thấy tự tin hơn, chẳng sợ đối diện với khó khăn.

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, bạn thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và đối phương có thể chẳng phải là ai xa lạ với bạn. Người ấy sẽ truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì thế hãy chú ý lắng nghe để áp dụng vào thực tế các kế hoạch của mình nhé.

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, con giáp tuổi Ngọ thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Mùi

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, tuổi Mùi gặp Thực Thần là ngày có lộc ăn, không có nhiều ưu sầu, bạn chủ yếu là rong chơi ít suy nghĩ về công việc. Bạn không để tâm vào các nhiệm vụ nữa mà chỉ chú tâm vào những trò giải trí trên mạng hoặc tám chuyện với bạn bè. Hãy cẩn thận nếu không về sau, bạn sẽ phải làm vất vả gấp đôi.

Tử vi ngày này khuyên rằng, người tuổi Mùi nên phát huy năng lực làm việc, ưu điểm chăm chỉ của Tỉ Kiên để củng cố vận tiền tài của mình. Đừng kiên định với quan điểm của mình mà mất đi cơ hội kiếm tiền tốt.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Thân

Trong đầu tư, kinh doanh không thể thấy người khác làm được là làm theo, ăn xổi thì khó bền vững lại có nguy cơ rủi ro cao. Bạn cần cân nhắc kỹ càng, tìm hiểu thông tin thật chính xác rồi mới bắt tay vào làm để phòng tránh mọi rắc rối có thể xảy ra.

Khi Chính Ấn xuất hiện bạn thiếu sự cầu tiến, phàn ứng chậm chạp và tiêu cực trước các mối làm ăn. Tuy vậy tâm địa của bạn lương thiện nên thu nhập chính sẽ không bị ảnh hưởng. Bản tính ỷ lại quá lớn nên mặt kiếm khá ỳ trệ.

Đường tình duyên của người tuổi Thân trong ngày có Thực Thần tọa mệnh. Bạn và người ấy có thể gặp phải một vài rắc rối, đôi bên có thể nảy sinh một vài ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay được.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn trong thứ Bảy ngày 5/11/2022. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Đây cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động kí kết, xã giao.

Tuy nhiên, trong thứ Bảy ngày 5/11/2022 vận trình tình cảm của bạn đi xuống. Bản mệnh nên cẩn trọng trong lời nói của mình, tránh làm tổn thương đối phương. Chắc hẳn chiến tranh lạnh xảy ra chẳng ai là người dễ chịu cả.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 5/11/2022, tuổi Tuất phải trải qua một giai đoạn không dễ dàng về mặt cảm xúc, dường như con giáp này phải chật vật vật lộn với chính những ưu tư của mình. Nhưng bản mệnh buộc phải tự mình vượt qua.

Trong khi tuổi Tuất khát khao có được sự giúp đỡ thì dường như người con giáp này mong chờ hỗ trợ mình cũng đang bận rộn với vấn đề của họ và không thể nào hỗ trợ được. Hãy nghĩ rằng đây là thử thách để bản mệnh vượt lên chính mình và tin rằng bản mệnh làm được.

Vận may về tình cảm rất kém, người độc thân tuy có nhiều người khác phái kết thân nhưng chưa có đối tượng nào xứng đáng để hẹn hò sâu sắc, vậy nên bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

Thứ Bảy ngày 5/11/2022, tuổi Tuất phải chật vật vật lộn với chính những ưu tư của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của tuổi Hợi

Xem tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 của 12 con giáp cho thấy, Hợi tài lộc ổn định, bạn tâm tính điềm đạm, ý chí kiên định nên sự nghiệp suôn sẻ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng được như ý.

Tử vi cho thấy Thổ Hỏa tương sinh là cơ hội để người độc thân có thể bày tỏ tình cảm mà mình chất chứa từ lâu. Nếu vẫn có chút lo lắng thì con giáp này chỉ cần bật đèn xanh để thử xem phản ứng đối phương như thế này. Thời gian này cũng rất tốt cho các cặp đôi lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xa.

Về phương diện sức khỏe, mặc dù không có vấn đề gì phải quá lo lắng song con giáp này cũng chớ nên chủ quan. Bản mệnh hãy nhớ việc tập luyện thể dục, thể thao và giữ vệ sinh môi trường sống là những yếu tố rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

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