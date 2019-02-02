Tử vi thứ bảy ngày 2/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ dễ bị lừa, tuổi Tuất chú ý đi đứng

Thời gian tới, bạn có cơ hội kiếm tiền và phải tận dụng vận may này.

Tử vi của người tuổi Tý trong hôm nay có nhiều khởi sắc trong công việc. Nhờ vào vận quý nhân, cùng sự nhìn nhận thấu đáo cơ hội của bạn mà có được sự tiến bộ này. Do đó, hôm nay bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Tử vi ngày mới của người tuổi Sửu có vận trình khá thoải mái, vui vẻ. Dù vẫn còn chuyện phải giải quyết nhưng không quá nhiều căng thẳng và bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết vui vẻ sắp tới.

Tình cảm của tuổi Tý trong hôm nay có chút bất ổn. Do đó, bạn hãy cố gắng bình tĩnh và cẩn thận chi tiêu.

Nhưng bạn nên nhớ phải hoàn thành việc để tránh đầu năm bị khiển trách sẽ không tốt cho cả năm. Chỉ cần bạn vận dụng sự khéo léo, nhanh nhạy của mình là đâu lại vào đấy.

Về gia đạo, tuổi Sửu nên tránh những mâu thuẫn về tiền bạc, cần có sự thỏa thuận từ trước.

Tuổi Dần

Tài chính trong hôm nay của tuổi Dần dù không khó khăn nhưng khiến bạn không hài lòng, lại có người vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Dần có nhiều mối quan hệ bạn đang vun đắp. Dù không được khoản tiền lớn nhưng vẫn có được lời gợi ý hợp tác.

Tài chính trong hôm nay dù không khó khăn nhưng khiến bạn không hài lòng, lại có người vay mượn. Và bạn cần chú ý thời điểm cuối năm, đừng ảnh hưởng đến lợi ích của mình.

Chuyện tình cảm trong hôm nay thăng hoa. Cả hai có thời gian dành cho nhau nên tình cảm càng tốt đẹp.

Tuổi Mão

Tài chính của tuổi Mão trong hôm nay khá tốt, chuyện tình cảm cũng khởi sắc.

Nhân duyên tốt, người độc thân có thể tìm được người đáng tin tưởng. Không những vậy, cơ thể tràn đầy năng lượng giúp bạn vui chơi thoải mái.

Công việc của tuổi Mão khá tốt, có nhiều lời mời hợp tác. Dù vẫn phải suy xét nhưng đây là những cơ hội ban đầu sau Tết.

Tuổi Thìn

Ngày thứ bảy của người tuổi Thìn nhiều vận may. Sự nghiệp không còn căng thẳng, tâm thế của bạn càng hào hứng, quyết làm xong những gì chưa hoàn thiện.

Tài chính khá ổn nên bạn không phải lo lắng chi tiêu và nên đầu tư vào diện mạo, hay những việc cần làm.

Tình cảm của tuổi Thìn khá bình yên. Chuyện có lo lắng mấy rồi cũng sẽ qua thôi.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ hôm nay nên cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh. Bạn đừng dễ tin người mà ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, tránh rơi vào tình trạng nghèo túng.

Tuổi Tỵ hôm nay nên cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay có cải thiện. Nếu có thời gian hãy dành thời gian cho đối phương, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có ngày mới khá sảng khoái khi bạn chủ động được trong mọi việc. Vì vậy, ngày hôm nay bạn khá thoải mái và có thời gian cho gia đình.

Tài lộc cũng tương đối tốt. Tài chính tương lai sẽ đủ để bạn an tâm ăn Tết vui vẻ.

Tình cảm của tuổi Ngọ nên cẩn thận những mâu thuẫn cá nhân nhỏ mà thành to.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên cẩn thận nếu không muốn kế hoạch hôm nay bị vỡ. Dù vậy, đã có người hỗ trợ cạnh bên, bạn cũng không nên quá lo lắng.

Tiền bạc hôm nay của bạn không được như ý, lại dễ bị vơi đi vì chi tiêu.

Nhưng tình cảm là điểm sáng trong ngày hôm nay của người tuổi Mùi. Đây là cơ hội tốt cho những ai độc thân muốn chinh phục đối phương.

Tuổi Thân

Trong ngày này, tuổi Thân cẩn thận kiểm soát tài chính nên không lo hao hụt. Bạn nên duy trì quản lý tiền bạc trong thời gian tới.

Bạn cần cố gắng hơn trong công việc để giúp đạt được mục tiêu, an tâm nghỉ Tết.

Trong ngày này, tuổi Thân cẩn thận kiểm soát tài chính nên không lo hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm trong ngày này của tuổi Thân dễ bị hiểu lầm trong lời nói. Vì vậy, bạn phải cẩn thận nếu không muốn để lời nói làm thương tổn người khác.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong hôm nay khá ổn định. Dù vậy, bạn cần kiểm soát tài chính, tránh hao hụt.

Tình cảm của bạn cũng khá tốt. Cả hai dần hòa hợp, càng giúp tâm tình bạn thoải mái.

Tuổi Tuất

Từ sự thoải mái trong tư tưởng, tuổi Tuất dễ dàng giải quyết công việc nhanh chóng hơn. Không chỉ vậy, bạn còn được người khác giúp đỡ nên đường tài lộc khá tốt.

Tình cảm trong ngày này hiểu lầm đều được xí xóa, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm.

Tuổi Tuất nên chú ý đi đứng khi ra ngoài, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Từ sự thoải mái trong tư tưởng, tuổi Tuất dễ dàng giải quyết công việc nhanh chóng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tin vui tài lộc bất ngờ đến với tuổi Hợi khiến cả ngày thật sảng khoái, lạc quan. Đây là thời điểm bạn thành công trong công việc, tài lộc tăng nhanh.

Hôm nay bạn được sự trợ giúp của nhiều người, vì thế nên có nhiều hành động tỏ ý biết ơn.

Tình duyên trong hôm nay tốt hơn, vì bạn đã biết làm gì để mọi chuyện được cải thiện.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.