Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão vận tài lộc cực tốt, tuổi Mùi vượt kiếp nạn thành công

Những người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Vận trình của bạn đang dần tốt lên rất nhiều. Không chỉ về tiền bạc mà công danh, sự nghiệp cũng một bước lên mây. Còn đối với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, khen thưởng. Chắc chắn sẽ nhận được số tiền thưởng khủng nhất từ trước đến nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của 12 con giáp có nhiều bước chuyển biến vượt bậc giúp bản mệnh ăn nên làm ra, không còn phải lo cơm áo gạo tiền hay vay mượn khắp nơi.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Dần ngày càng sa sút, thảm hại. Bản mệnh luôn phải lo lắng trong mọi vận trình. Nếu không khéo léo, bạn sẽ vướng phải nhiều họa thị phi. Tâm trạng của bạn vô cùng buồn phiền, mệt mỏi. Vì vậy mà thường nổi nóng vô cớ, nói những lời làm tổn thương những người xung quanh mình.

Sửu quyết đoán, thông minh nắm bắt cơ hội khá tốt. Vì vậy mà vận trình của bạn hanh thông, thuận lợi. Nhất là về sự nghiệp. Những công sức, nỗ lực bao nhiêu lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bạn không còn phải sợ tiểu nhân hay kẻ xấu hãm hại, đâm sau lưng mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Mão kiếm tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Mão có cơ hội kiếm tiền tỷ nhanh như chớp mắt. Vì thuộc ngày tam hợp nên bạn làm gì cũng vượng sắc, thuận lợi hơn người khác. Ngày thứ Bảy của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ, không chỉ hóa giải được những hiểu lầm với đồng nghiệp mà còn kiếm được nhiều tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tình cảm của Thìn có nhiều chuyển biến không mấy tốt đẹp. Bạn và người ấy có nhiều xích mích, xảy ra cãi vã. Vợ chồng lục đục vì không kiềm chế được cảm xúc và hành động nên dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Tỵ có nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Bạn và người ấy dành nhiều thời gian yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Nhờ vậy mà mối quan hệ ngày càng được gắn kết, mâu thuẫn trước đây cũng nhanh chóng được hóa giải. Người độc thân chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Người có gia đình, người yêu có vận may về đường tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, bản lĩnh. Bạn tự giải quyết vấn đề bằng thực lực của bản thân mà không cần đến ai giúp đỡ. Thứ Bảy này, bạn có được nhiều cơ hội thực hiện kế hoạch mình ấp ủ bấy lâu nay. Dù mới bắt đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn bạn sẽ thu về thành quả khủng. Hãy cứ yên tâm mà làm tốt những gì bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Mùi vượt khó thành công - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp may mắn vượt khó khăn, kiếp nạn thành công. Công danh, sự nghiệp của bạn bắt đầu đi lên một tầm cao mới. Mùi không còn lo lắng cơm áo gạo tiền, chỉ cần ngồi không rung đùi lộc lá tự động sẽ đổ vào đầy túi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Nên nhớ làm gì cũng hãy trung thực và chân thành, đừng tham lam, đừng lợi dụng người khác để tiến thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Thân

Thân có hôn nhân hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương, vui vẻ bên nhau. Vì vậy đây là nguồn động lực giúp bạn thăng tiến nhiều hơn trong công việc. Những vấn đề khó khăn trước mắt đã nhanh chóng qua đi, bạn không còn phải sợ tiểu nhân hay kẻ xấu hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Dậu vận tình duyên tệ hại - Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên của Dậu vô cùng tệ hại. Người độc thân không tìm được ý trung nhân, vẫn tiếp tục cuộc sống một mình. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều cãi vã, xung đột. Nếu cả hai không nhường nhịn sẽ dẫn đến đường ai nấy đi, mối quan hệ rạn nứt trong tiếc nuối.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Tuất

Những nguồn thu nhập của bạn dần ổn định, không còn gặp nhiều chuyện rắc rối. Nguồn tiền của bạn dư dả để chi trả cho những khoản chi phí hàng ngày. Trong chuyện tình duyên, Tuất độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng hạnh phúc viên mãn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 2/11/2019 của tuổi Hợi

Công việc của Hợi khá thuận lợi, vượng sắc. Những việc bạn làm đều được cấp trên công nhận, sự nghiệp lên hương. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc không lo thiếu. Thậm chí bạn còn khiến tiểu nhân sợ hãi không dám đến gần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm