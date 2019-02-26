Tử vi thứ ba ngày 26/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần sự nghiệp thăng hoa, tuổi Hợi đỏ vận tiền tài

Không chỉ vậy, tuổi Tý còn không tiết chế trong ăn nói, giao tiếp. Từ đây, dễ ảnh hưởng không khí chung, bị cô lập.

Tử vi ngày mới của người tuổi Tý khá vất vả vì công việc dồn đọng. Hơn nữa, bạn còn gặp tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến tinh thần giảm sút.

Lời khuyên cho tuổi Tý trong ngày mới là nên giữ sự hòa thuận nhất định để tâm trạng thoải mái, tích cực hơn.

Tuổi Sửu

Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu dự báo tình cảm hòa thuận, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, mọi chuyện suôn sẻ. Tâm trạng của bạn vì vậy vui tươi cả ngày.

Công việc khá thuận lợi nên bạn có những thành công nhất định. Dù vậy, bạn đã có những mục tiêu xa hơn, cho nên phải có sự cố gắng hơn.

Trong ngày mới, người tuổi Sửu độc thân nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút. Những ai có đôi có thể vì vận đào hoa mà dễ vướng họa thị phi, có dấu hiệu người thứ ba.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày mới có sự nghiệp thăng hoa tốt đẹp. Dù công việc khá thuận lợi nhưng bạn vẫn nên giữ thái độ cầu tiến, để được lòng cấp trên. Đây là cơ hội tốt để được tăng lương, thưởng hay thăng tiến.

Người tuổi Dần trong ngày mới có sự nghiệp thăng hoa tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa khá tốt, bạn nên tham gia các hoạt động cộng đồng để thêm cơ hội gặp gỡ. Nếu đã có người để ý, bạn có thể cùng họ tham gia để tăng thêm tình cảm.

Chỉ có sức khỏe trong ngày của người tuổi Dần là cần phải quan tâm.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Theo vận trình ngày mới của tuổi Mão, bạn có vẻ nóng tính hơn mọi ngày. Dẫu ban đầu chỉ là bạn không vừa lòng về một chuyện nhỏ, nhưng vì tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến những chuyện khác. Từ đó, dễ gây mâu thuẫn với người khác.

Lời khuyên cho tuổi Mão trong ngày mới là nên giữ thái độ tích cực, kiềm nén tính khí. Hơn hết, bạn nên tập thể thao để giữ cả sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Tuổi thìn có ngày mới với vận trình tình cảm khởi sắc. Cả tình yêu, tình thân hay tình bạn đều có những điểm tích cực mới. Bạn có thể giữ trọn tâm trạng vui vẻ trong ngày.

Tài chính của tuổi Thìn khá tốt, làm gì cũng đều có kết quả tốt. Nhân cơ hội này, bạn có thể hướng tới việc đầu tư lâu dài.

Dù vậy, sức khỏe trong ngày là điều tuổi Thìn cần phải chú ý. Bạn nên chú ý chế độ ăn uống hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của người tuổi Tỵ cần giữ gìn sức khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Tỵ cần giữ gìn sức khỏe hơn. Cơ thể bạn có thể vì thiếu nước mà nóng hơn, dẫn tới khô da, nhiệt miệng… Hơn nữa, bạn cần đề phòng các bệnh về tim mạch, nhất là những người có tiền sử bệnh, hay có huyết áp cao.

Vận trình công danh có vẻ thuận lợi khi bạn được cấp trên ưu ái với tinh thần ham học hỏi, thông minh vốn có. Dù vậy, đừng ỷ y mà nên cố gắng nhiều hơn.

Dù bận rộn, nhưng bạn vẫn nên dành thời gian để gọi điện hỏi han gia đình, người thân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ nên kiềm bớt cái tôi của bản thân, đừng quá hiếu thắng, dễ dẫn đến mâu thuẫn không đáng.

Nếu kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực, cách ứng xử quá đáng bạn có thể có một tầm nhìn rộng và bao quát hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi khá tốt. Bạn làm gì cũng cẩn thận nên kết quả đều thuận lợi. Dù vậy, bạn cần nhanh nhạy, linh hoạt hơn để học hỏi và tìm tòi nhiều hơn.

Với bản tính cần cù, người tuổi Mùi được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Hãy tận dụng lợi thế này để tìm kiếm thêm kinh nghiệm.

Trong ngày, tuổi Mùi cẩn thận các bệnh về dạ dày, tránh căng thẳng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều tài lẻ, bạn nên tham gia các hoạt động tập thể để có thêm nhiều kỹ năng và giúp cuộc sống phong phú hơn.

Tuổi Thân càng cố gắng sẽ càng gặp nhiều vận may, sự nghiệp càng thăng hoa.

Thời gian này, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe hơn, nghỉ ngơi điều độ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của người tuổi Dậu gặp khá nhiều rắc rối trong công việc, nhưng đừng lo sẽ có quý nhân giúp đỡ. Đó chính là cấp trên của bạn. Nhưng sau khi được giải quyết vấn đề, hãy cố gắng hơn để hoàn thành việc còn dang dở.

Về chuyện tình cảm, bạn cần lưu ý hơn, nên có sự chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Ngày mới của tuổi Tuất khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Tuất khá tốt đẹp. Từ công việc đến cuộc sống đều có sự tiến bộ. Bạn có tâm trạng trong ngày khá vui vẻ, không vướng bận gì.

Trong công việc, bạn được quý nhân giúp đỡ nên có bước tiến mới. Do đó, hãy cố gắng hết mình để không phụ lòng quý nhân.

Dù còn trẻ nhưng tuổi Tuất cũng nên giữ gìn sức khỏe, có chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày mới của người tuổi Hợi có một khoản thu lớn bất ngờ. Bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư nhỏ với bạn bè, hay tự kinh doanh. Từ làm ăn nhỏ, rất có thể dần dần đạt thành công lớn.

Tuổi Hợi là cầu nối giúp mọi người xóa hết mâu thuẫn. Do đó, bạn có tiếng nói nhất trong tập thể, hãy giữ vững năng lực và vị thế này.

Sức khỏe của tuổi Hợi có phần sa sút vì căng thẳng. Bạn nên cho mình thời gian giải trí cũng như nghỉ ngơi phù hợp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.