Tử vi thứ Ba ngày 15.11.2022, Phật Bà độ mệnh, 3 con giáp đổi đời nghèo khó, thăng tiến chóng mặt, thần may mắn gieo quẻ, không muốn cũng phải giàu

Tuất không ngại giáp mặt với gian nan, khó khăn. Đối với họ thử thách là cách tốt để rèn luyện bản thân. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Tuất dễ thành công.

Thẳng thắn, trung thực là tính cách trời sinh của người tuổi Tuất. Họ không ngừng nỗ lực phấn đấu hết khả năng với mong muốn tìm được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc đổi đời.

Đến cuối năm, Tuất có khả năng công thành danh toại, làm được những điều mà mình ấp ủ. Đây chính là khoảng thời gian thiên thời, địa lợi, nhân hòa để cho Tuất phát tài.

Tử vi thứ Ba ngày 15.11.2022, cuộc sống của Tuất sẽ bước sang một trang mới. Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn bao giờ hết.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp phát tài tử vi thứ Ba ngày 15.11.2022 này. Theo tử vi 12 con giáp, được Thần Tài rót lộc tuổi Mão làm ăn phát đạt, có cơ hội gặp được quý nhân nâng bước, đạt được bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Bản mệnh Mão vốn giàu năng lực, nhanh nhạy ứng biến chính vì thế mà hiệu quả công việc tăng nhanh chóng, cơ hội vàng ngọc mau chóng xuất hiện. Nếu nắm bắt được thời điểm này, bạn chắc chắn gặt hái được thành công đáng kể, tài lộc ùn ùn kéo về túi.

Đặc biệt vào ngày này, Thần Tài chạm cửa. Nếu bạn có kế hoạch khai trương cửa hàng hay mở rộng kinh doanh thì nên nhanh chóng tiến hành, nếu được thì nên xuất hành theo hướng Chính Nam để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Con giáp Mão mọi sự thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên trong ngày này không thể không nhắc đến, đây là giai đoạn vượng nhân duyên nên nếu các cặp đôi có ý định về chung một nhà thì hãy tính toán và thưa chuyện với phụ huynh càng sớm càng tốt, họ sẽ tác thành cho hai bạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Tử vi thứ Ba ngày 15.11.2022, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Tử vi thứ Ba ngày 15.11.2022, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm