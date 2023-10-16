Tử vi tháng 9 âm lịch: Phú quý đề huề, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 11:57

Tử vi cho biết, bước sang tháng 9 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân sẽ có những chuyển biến liên tục cuộc sống vô cùng thăng hoa viên mãn. Con giáp này sẽ gặp được quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp dễ dàng thăng tiến.

Về tài chính do được quý nhân giúp đỡ nên tuổi Thân sẽ có những khoảng thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi và bạn có cơ hội trở thành đại gia có số má ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ có những tin vui bất ngờ liên tục tìm tới.

Tử vi tháng 9 âm lịch: Phú quý đề huề, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực cuộc sống cực kỳ giàu sang. Đặc biệt với những tuổi Ngọ còn độc thân thì sẽ tiền bạc đầy tay.

Vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội trời ban này để làm giàu nhé. Người tuổi Ngọ vô cùng chân thành hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè.

Tử vi tháng 9 âm lịch: Phú quý đề huề, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu luôn chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc nên cuộc sống không bao giờ túng thiếu nghèo khổ. Người tuổi Dậu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Thời gian tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu luôn không ngừng nỗ lực sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trước đó. Con giáp sẽ có cơ hội trở thành đại gia có cuộc sống sung túc viên mãn hơn người trong thời gian sắp tới.

Tử vi tháng 9 âm lịch: Phú quý đề huề, 3 con giáp tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tỉ sự hanh thông, gánh tiền còng lưng, thu lộc dồn dập

Đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tỉ sự hanh thông, gánh tiền còng lưng, thu lộc dồn dập

Theo dự đoán cho 12 con giáp, đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may mắn, được quý nhân giúp sức, từ đó sự nghiệp, tiền tài bước sang trang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 2/9 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 8 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc