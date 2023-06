Tử vi nửa đầu tháng 7 (1/7 - 15/7), cát lộc đầy nhà, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'làm một lời mười', tương lai xán lạn, sự nghiệp vụt sáng, tiền tài chất đầy trong kho

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong nửa đầu tháng 7 sự nghiệp thăng ho, tài lộc dư dả. Bạn chăm chỉ đến mức sẵn sàng hi sinh cả thời gian cá nhân để làm việc mà không một lời than vãn. Những nỗ lực của con giáp đã được cấp trên ghi nhận, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Con giáp này còn gặp nhiều may mắn hơn nữa khi vận tài lộc tăng tiến bất ngờ, tiền vào như nước, thoải mái tính chuyện chi tiêu mà không phải lo lắng gì.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ, vận khí tăng lên trông thấy giúp bạn dễ dàng chiếm được tình cảm của đối phương, tạo điều kiện cho tình yêu đơm hoa kết trái.