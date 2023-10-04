Tử vi nửa đầu tháng 10, 3 con giáp rơi trúng hủ vàng, hốt hết tiền bạc về nhà, tha hồ tiêu xài xả láng

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 08:12

3 con giáp này chỉ cần chớp lấy thời cơ có 1-0-2 này là tự khắc trở thành đại gia, ngủ một đêm thức dậy đã có người gánh tiền tỷ đưa tận tay.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu chính là một trong những con giáp phát tài trong nửa đầu tháng 10. Con giáp này có khá nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Tình hình tài chính dư dả, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu như ý muốn.

Thần May Mắn đặc biệt che chở cho những người theo nghiệp kinh doanh khi các dự án đầu tư của bản mệnh đang tiến triển hết sức ổn định. Nhờ đó, bản mệnh có thể mạnh dạn không ngừng mở rộng quy mô, thu được nhiều lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nên thận trọng trong các mối quan hệ làm ăn mới.

Tử vi nửa đầu tháng 10, 3 con giáp rơi trúng hủ vàng, hốt hết tiền bạc về nhà, tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, chất phát, đôn hậu nên luôn chiếm được niềm tin cũng như cảm tình của cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ điều này mà bạn có nhiều mối quan hệ tốt và một trong những mối quan hệ ấy chính là quý nhân của cuộc đời bạn.

Trong nửa đầu tháng 10 dự đoán, con số tiền thưởng của bạn đã tăng lên sau thời gian xét duyệt của cấp trên. Bạn còn được cấp trên đề xuất nhân viên xuất sắc. Đúng là may càng may hơn. Cố gắng phấn đấu hơn nữa để sang năm có thể thăng quan tiến chức nhé.

Tử vi nửa đầu tháng 10, 3 con giáp rơi trúng hủ vàng, hốt hết tiền bạc về nhà, tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nằm trong số các con giáp phát tài trong nửa đầu tháng 10. Con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, rủng rỉnh tiền tiêu, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. 

Tài chính dư dả là nguồn động lực không nhỏ khích lệ bạn dám làm những điều mà bản thân trước giờ chưa bao giờ thử. Không những thế, thần may mắn còn hỗ trợ đắc lực cho tuổi Sửu. Chỉ cần chớp lấy thời cơ có 1-0-2 này là tự khắc trở thành đại gia, ngủ một đêm thức dậy đã có người gánh tiền tỷ.

Tử vi nửa đầu tháng 10, 3 con giáp rơi trúng hủ vàng, hốt hết tiền bạc về nhà, tha hồ tiêu xài xả láng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Tử vi có nói, trong ngày 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp sau đây dễ dàng có tiền, công danh vào như nước, bắt đầu cuộc sống giàu sang.

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