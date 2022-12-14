Tử vi ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), ĐÓN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền tài vô đối, thu tiền nạp của, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như “Cá Chép hóa Rồng”

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 16:01

Tử vi dự báo ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), 3 con giáp này tiền tài vô đối, thu tiền nạp của, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như “Cá Chép hóa Rồng”

Tuổi Dần

Tử vi dự báo ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), do có hồng loan nhập mệnh, nên cho dù là người nữ hay nam tuổi Dần đều có những cơ hội tốt đẹp nhất trong tình cảm, thậm chí sẽ có tin vui về kết hôn. Đồng thời, người tuổi Dần tư duy linh hoạt, tính cách thẳng thắn, có chí tiến thủ cao nên ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), con giáp này càng làm càng thành công, càng cố gắng nỗ lực càng thu về không ít tiền bạc, của cải.

Tử vi ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), ĐÓN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền tài vô đối, thu tiền nạp của, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như “Cá Chép hóa Rồng” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), người tuổi Dậu đi đến đâu sẽ gặp may đến đó. Không chỉ được thăng chức, tăng lương mà công việc kinh doanh dù là nghề tay trái cũng mang đến cho bạn những khoản thu đáng kinh ngạc. Trong tháng này, bạn có thể sẽ trúng số nên đừng ngại thử vận may của mình. Với tính cách thật thà, lương thiện, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhận và nhận được những cơ hội tốt trong công việc và cả trong chuyện tình cảm.

Tử vi ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), ĐÓN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền tài vô đối, thu tiền nạp của, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như “Cá Chép hóa Rồng” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có tham vọng, khát khao thăng tiến trong sự nghiệp nên trong thời gian tới người tuổi Thìn sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại. Số trời đã định, chỉ cần nắm chắc vận may Thìn sẽ giàu nhanh hơn cả trúng số, đổi đời trong chớp mắt.

Tử vi ngày mới ngày (22/11 Âm lịch), ĐÓN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền tài vô đối, thu tiền nạp của, quý nhân nâng bước, sự nghiệp phất lên như “Cá Chép hóa Rồng” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 22/11 Âm lịch, Thần tài đeo bám không buông nên Thìn cứ bước chân phải là lộc lá theo chân, bước chân trái tiền lại chui vào túi, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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