Tử vi ngày mới: Đúng ngày 20 tháng 6 âm lịch, tử vi ấn định 3 con giáp nhận được phúc lộc trời ban, của cải chất đầy nhà, công việc hanh thông, mọi điều như ý

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Dậu. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao tinh tú chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, thì 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Dậu sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Tử vi trong tuần này, người tuổi Dậu được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Dậu cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Do có sao tốt chiếu mệnh nên người tuổi Dậu vừa có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Tuổi Dần

Tài vận tháng này khá khởi sắc, chính tài và Thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Tuy nhiên do có kiếp tài chi phối nên bạn phải chi tiêu nhiều khoản. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu.

Tuổi Dần vượng vận khí, vượng quý nhân, mưu sự dễ thành, chỉ cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho Dần. Bản mệnh hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tuổi Tuất

Tử vi trong tuần này là một tuần vô cùng may mắn với người tuổi Tuất. Nhưng người tuổi Tuất có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tuổi Tuất có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Tuần mới tuổi Tuất không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Người tuổi Tuất nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!