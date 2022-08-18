Tử vi ngày mới (18/08/2022) chúc mừng 3 con giáp sau lộc lá tràn trề, làm gì cũng phất lên trông thấy, gạo đầy lu, túi đầy kẹo, thẻ đầy tiền

Theo tử vi các con giáp hôm nay, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Trong ngày hôm nay 18/08/2022, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh may mắn hiếm có. Con giáp này thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú, hòa đồng. Trong bất cứ mối quan hệ nào, người tuổi Tỵ cũng biết khéo léo, cư xử đúng mực nên được nhiều người yêu quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết họ chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Tỵ vốn chăm chỉ làm việc và không thích kêu ca khi mệt mỏi. Sự tích cực của họ lan tỏa tới những người xung quanh

Con giáp này tin rằng để có cuộc sống tốt đẹp thì bản thân phải không ngừng nỗ lực

Bên cạnh đó, Tỵ không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt

Những người biết trân trọng tuổi Tý, nắm bắt cơ hội mà con giáp này mang đến chắc chắn ngày càng tiến xa

Tuổi Sửu

Công việc hôm nay (18/08/2022) của Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có lộc ăn uống, tiền bạc nhờ Thực Thần chiếu cố. Tài lộc dồi dào hơn hẳn vì đây cũng là thời điểm bạn thu được thành quả cho những công sức đã bỏ ra từ trước đó, nhiều người còn được mời đi ăn. Mới nhận lương có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, đơn giản là mua đồ ăn ngon.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.