Tử vi ngày mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng mã đáo thành công

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 15:52

Tử vi dự báo rằng từ ngày mai (28/7), 3 con giáp sau đổi vận bất ngờ, may mắn hơn người.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thăng tiến cao trong công việc.    

Công việc: Hôm nay, người tuổi Tý đang có vận trình công danh hanh thông. 

Tình cảm: Trong mảng tình cảm bạn là người thích thể hiện tình cảm nơi đông người, không thích cuộc sống gò bó.

Tài lộc: Cẩn thận quản lý tiền bạc cẩn thận, không để tiêu hao.

Sức khoẻ:. Đi dạo cẩn thận, không nên đi những nơi vắng.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng mã đáo thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 27/7/2023 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng hanh thông. Những cống hiến từ trước đến nay giúp bản mệnh ghi điểm. Lãnh đạo có thể sẽ giao nhiệm vụ để bản mệnh khẳng định tài năng, tạo đà thăng tiến cho tương lai.

Tuy nhiên con giáp này lại dễ mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Bản mệnh nên chú ý cách nói năng và hành xử, đừng làm ra những hành động gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới. Thậm chí, bản mệnh dùng nhiều cách để đẩy đối phương ra xa. Tuổi Dần nên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình trước khi hành động theo bản năng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng mã đáo thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ có tính cách hiền lành, tốt bụng. Con giáp này không tính toán hay có ý đồ làm hại người khác, kể cả với những kẻ tiểu nhân đã bày mưu, tính kế với mình.

Tuổi Ngọ nổi tiếng bao dung, sống chân thành. Con giáp này hay giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Có lẽ vì vậy mà bản mệnh nhận được hồng phúc sâu dày. Khi tuổi Ngọ gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ hết mình.

Đúng ngày mai, tuổi Ngọ nhận lộc lớn. Con giáp này có thể làm ăn thuận lợi, thu về lợi nhuận tốt. Khoản tiền kiếm được này giúp bản mệnh dư dả trong việc mua sắm, đầu tư, xây dựng cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ.     

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng mã đáo thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày đầu tháng 8/2023, 3 con giáp 'gặp đúng người', có số 'giàu vì bạn' không ai sánh bằng, biết kết giao thì cuộc sống sẽ thăng hoa như diều gặp gió

5 ngày đầu tháng 8/2023, 3 con giáp 'gặp đúng người', có số 'giàu vì bạn' không ai sánh bằng, biết kết giao thì cuộc sống sẽ thăng hoa như diều gặp gió

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 5 ngày đầu tháng 8/2023, 3 con giáp may mắn 'giàu nhờ bạn', cuộc sống lên hương đáng mơ ước nếu biết kết mối thân tình với quý nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 53 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'