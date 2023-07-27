Tử vi ngày mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng mã đáo thành công

Tử vi ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thăng tiến cao trong công việc.

Tình cảm: Trong mảng tình cảm bạn là người thích thể hiện tình cảm nơi đông người, không thích cuộc sống gò bó.

Tài lộc: Cẩn thận quản lý tiền bạc cẩn thận, không để tiêu hao.

Sức khoẻ:. Đi dạo cẩn thận, không nên đi những nơi vắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 27/7/2023 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng hanh thông. Những cống hiến từ trước đến nay giúp bản mệnh ghi điểm. Lãnh đạo có thể sẽ giao nhiệm vụ để bản mệnh khẳng định tài năng, tạo đà thăng tiến cho tương lai.

Tuy nhiên con giáp này lại dễ mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Bản mệnh nên chú ý cách nói năng và hành xử, đừng làm ra những hành động gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới. Thậm chí, bản mệnh dùng nhiều cách để đẩy đối phương ra xa. Tuổi Dần nên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình trước khi hành động theo bản năng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính cách hiền lành, tốt bụng. Con giáp này không tính toán hay có ý đồ làm hại người khác, kể cả với những kẻ tiểu nhân đã bày mưu, tính kế với mình.

Tuổi Ngọ nổi tiếng bao dung, sống chân thành. Con giáp này hay giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Có lẽ vì vậy mà bản mệnh nhận được hồng phúc sâu dày. Khi tuổi Ngọ gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ hết mình.

Đúng ngày mai, tuổi Ngọ nhận lộc lớn. Con giáp này có thể làm ăn thuận lợi, thu về lợi nhuận tốt. Khoản tiền kiếm được này giúp bản mệnh dư dả trong việc mua sắm, đầu tư, xây dựng cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.