Tử vi ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp tài lộc vượng phát, nhận tin vui trúng độc đắc vào buổi chiều, bạc vàng trong tay, tiền chứa chật ví, phất lên giàu khủng, giàu sang cả đời

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 10:30

Dự báo tử vi ngày mai, thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 tuổi này may mắn hết phần thiên hạ nhận tin vui trúng độc đắc, tài vận vượng phát, tình duyên đỏ chót, đại cát đại lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh đã được hưởng đại phúc. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ vô cùng vượng phát, tiền bạc, thu nhập sẽ không là vấn đề phải quá lo lắng, đau đầu.

Tử vi ngày mai, thứ Ba ngày 30/8/2022 cho biết, vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong ngày mai, đặc biệt là nữ mệnh. Thầy tử vi cho biết đây là cơ hội để tuổi Mùi quên đi những chuyện không vui, và hướng tới tương lai nhiều tốt đẹp hơn.

Trên phương diện công danh người tuổi Mùi cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khá quan trọng tuần này nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân.

Về đường tài vận của bản mệnh của người tuổi Mùi cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn.

Tử vi ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp tài lộc vượng phát, nhận tin vui trúng độc đắc vào buổi chiều, bạc vàng trong tay, tiền chứa chật ví, phất lên giàu khủng, giàu sang cả đời - Ảnh 1
Tử vi dự báo vào ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022, tuổi Mùi  tài lộc vượng phát, nhận tin vui trúng độc đắc vào buổi chiều, bạc vàng trong tay. (Ảnh minh họa: Internet)

 

Tuổi Hợi

Tuần mới chính là một thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi để có thể triển khai những ý tưởng mới. Thời gian này tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn người.

Trong thời gian này, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ và kết giao với bạn bè hoặc đối tác mới. Những người tuổi Hợi còn có thể sẽ mang đến cho bạn những cơ hội kiếm tiền, tăng thêm thu nhập tăng lên đáng kể.

Tử vi cho biết, ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022 con đường tình cảm sẽ có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể tìm được người vừa ý. Tình cảm của tuổi Hợi có khả năng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự thăng hoa trong cảm xúc, khiến tuổi Hợi vô cùng viên mãn.

Tử vi ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp tài lộc vượng phát, nhận tin vui trúng độc đắc vào buổi chiều, bạc vàng trong tay, tiền chứa chật ví, phất lên giàu khủng, giàu sang cả đời - Ảnh 2

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022có quý nhân trợ lực, công việc hanh thông. Vận trình tổng thể tuổi Tý diễn ra tốt đẹp, hanh thông vào ngày thứ Ba. Công việc của người tuổi Tý có một tuần làm việc tương đối ổn định do ảnh hưởng của Chính Ấn.

Tài vận bạn có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuổi Tý có cơ hội trúng số độc đắc bất ngờ do được quý nhân âm thầm giúp đỡ, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Tử vi ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp tài lộc vượng phát, nhận tin vui trúng độc đắc vào buổi chiều, bạc vàng trong tay, tiền chứa chật ví, phất lên giàu khủng, giàu sang cả đời - Ảnh 3
Tử vi ngày mai, thứ Ba ngày 30/8/2022, tuổi Tý phất lên giàu khủng, giàu sang cả đời (Ảnh minh họa: Internet)

Chuyên tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Nam và nữ độc thân tuổi này đều gặp may mắn trong chuyện tình cảm nhưng cũng cần phải cẩn thận tránh chọn lầm người để yêu.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong ngày lễ 2/9/2022 dương lịch sắp tới: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, trúng số bất ngờ, tiền vào mạnh mẽ, công việc suôn sẻ, thật nhiều người thương, sự nghiệp lên hương, may mắn đủ đường

Trong ngày lễ 2/9/2022 dương lịch sắp tới: 3 con giáp Ngũ Hành tương trợ, trúng số bất ngờ, tiền vào mạnh mẽ, công việc suôn sẻ, thật nhiều người thương, sự nghiệp lên hương, may mắn đủ đường

Tử vi dự đoán vào ngày lễ 2/9/2022 dương lịch sắp tới, 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc, tiền vào chật ví, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi Tử vi ngày mai thứ Ba ngày 30/8/2022 3 con giáp tài lộc vượng phát trúng độc đắc vào buổi chiều tâm linh tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay