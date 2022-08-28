Tử vi dự báo vào đúng 12h00 ngày mai thứ Hai (29/8/2022), nhờ Lục Hợp nâng đỡ, tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Vận may hôm nay có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Chính Quan cũng giúp vận trình sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Tuổi Tý

Đúng 12h00 ngày mai thứ Hai (29/8/2022) cho thấy người tuổi Tý tương đối ổn định, nam mệnh vững vàng, có nhiều sự kiện như yến tiệc, đám hỏi.

Tình duyên: Dù độc thân hay đã kết hôn, Tý đều dễ xảy ra tranh chấp với người nhà hoặc người yêu vì những chuyện vặt vãnh.

Công việc: Hôm nay tâm trạng bạn không được tốt nên không thể dồn hết tâm sức cho công việc, làm một số việc nhỏ cũng không hoàn thành.

Tài lộc: Vận may tài lộc không có nhiều thay đổi trong ngày hôm nay, bạn không có thu nhập đặc biệt bên ngoài, trong cuộc sống cũng không có khoản chi tiêu đặc biệt. Hôm nay không thích hợp để bàn bạc chuyện tài chính với người nhà hoặc đối tác trong ngày hôm nay.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân đúng 12h00 ngày mai thứ Hai (29/8/2022) diễn ra suôn sẻ hanh thông. Thiên Ấn trợ mệnh giúp người tuổi Thân khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình ở nơi làm việc. Bản mệnh ngoài ra còn nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm từ lãnh đạo của mình.

Tử vi dự báo vào đúng 12h00 ngày mai thứ Hai (29/8/2022), tài lộc tuổi Thân lên hương, tình duyên đỏ rực - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Thổ sinh Kim giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có bước tiến mới. Người độc thân cần mở lòng cho những người xung quanh cơ hội để tìm hiểu nhau.

Tài vận: Vận trình tài lộc không tệ. Nhờ các coogn việc tay trái mà con giáp này có thể thu được một vài khoản lợi nhuận khác.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.