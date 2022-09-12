Tử vi ngày mai, thứ Ba (13/9/2022), tuổi Dần là một trong những con giáp được sao tốt chiếu rọi, Dần có nhiều may mắn, dễ gặp được những chuyện tốt lành, thậm chí là lộc trời cho bất ngờ trong công việc, nhờ đó mà thu nhập tăng lên, cuộc sống sung túc, dư dả không phải lo lắng gì.

Tuổi Dần đã được sao tốt chiếu rọi, ban cho phúc lộc đầy nhà, của ăn của để vẫn còn tiêu chưa hết. Thời gian này tài vận của Dần sẽ lại khác, giúp tuổi Dần “đã giàu lại càng giàu hơn”.

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (13/9/2022), tuổi Tỵ được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Tuổi Sửu

Trước đây người tuổi Sửu gặp nhiều tai ương vất vả, nhưng trong thời gian sắp tới tuổi Sửu sẽ là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu.

Tử vi cho biết, thứ Ba (13/9/2022) chính thời kỳ kim sắp tới, con giáp may mắn liên tiếp gặp may trong đầu tư và kinh doanh, tiền bạc thi nhau chảy về làm dày thêm túi tiền và các khoản tích lũy của con giáp này.

Người tuổi Sửu chỉ cần cố gắng hết mình không bỏ qua những cơ hội chờ sẵn sẽ thu về thành tựu đáng nể.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (13/9/2022), tuổi Sửu trúng số độc đắc bất ngờ, tiền kiếm nhiều “đếm mỏi cả tay”. (Ảnh minh họa: Internet)



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