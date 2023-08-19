Tử vi ngày mai 20/8/2023: 3 con giáp vượng phát bất ngờ, công việc thuận buồm xuôi gió, ngồi không cũng có lộc

Sự nghiệp và công việc làm ăn của 3 con giáp sau khởi sắc hơn rất nhiều, đạt được nhiều thành tựu mới.
- Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/8/2023, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời
- Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/8/2023, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ
Tuổi Thân
Tử vi ngày mai 20/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều sự thắc mắc về cuộc sống hiện tại.
Công việc: Công việc người tuổi Thân đã đạt được nhiều thành tựu trong tầm tay, những may mắn trong cuộc sống luôn diễn ra với bạn.
Tình duyên: Bạn thường khóc một mình khi không nhận được sự cảm thông từ đối phương.
Tài lộc: Thu nhập gia tăng, nên chủ động thu nguồn tài chính khi có cơ hội lớn.
Sức khỏe: Mắt bị sưng do khóc nhiều.
Tuổi Dậu
Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.
Tử vi 12 con giáp dự báo ngày mai là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.
Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.
Tuổi Sửu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 20/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu đang có lợi thế. Con giáp này hãy mạnh dạn đổi mới và tin vào bản thân, có thể sẽ phát triển nhảy vọt. Thực ra bản mệnh đã có những chuẩn bị rất tốt, lúc này chỉ cần tập trung năng lượng để thực hiện.
Tuy nhiên trong ngày này tâm tính của bản mệnh không được tốt, thường xuyên có cảm giác bất an trong lòng. Có thể lúc này bản mệnh cần được ở góc riêng một mình tĩnh lặng để giải tỏa căng thẳng hiện tại.
Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngoài ra theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở ngón chân.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.