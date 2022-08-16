Tử vi ngày hôm nay (16/8), các con giáp sau không hoá thành Rồng cũng hoá thành Phượng, làm ăn xuôi chèo mát mái, viên mãn chẳng ai bằng

Tuổi Mão

Mặc dù người tuổi Mão sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội và rất nhút nhát, nhưng họ lại rất nổi tiếng, được mọi người yêu mến hết mực và có nhiều bạn bè. Người tuổi Mão sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành. Hôm nay là một ngày có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm nỗ lực, chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công, Đặc biệt, bước vào hôm nay, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp hôm nay thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn. Có thể kết bạn tốt trong công việc, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình êm đẹp, tận hưởng cuộc sống tự do, dễ dàng.

Đặc biệt, bước vào hôm nay, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp hôm nay thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi hôm nay, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có thần Tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được.